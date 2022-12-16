東涌車禍｜管工困前轆底13分鐘慘死　家人頓失支柱悲痛萬分

東涌今晨（16日）發生奪命車禍，釀成2死1危殆9傷。死者中包括一名姓賴（52歲）管工，他亦為客貨車司機，被壓在密斗貨車右前轆下方，消防耗時約13分鐘才將他救出，惟他身體多處受重傷，加上懷疑長時間缺氧，送院後回天乏術，終告不治。

據了解，死者居於東涌逸東邨，與妻子育有3名子女，全部已成年。意外後死者遺孀、子女及親友趕往醫院了解，驚悉賴搶救無效，悲慟不已，至晚上情緒仍未平復，並坦言失去家庭支柱。據悉，有工友透露，死者盡責勤奮，為人友善。



一名傷者被困在貨車右前方，垃圾桶和清潔工具散落路中，另外有傷者坐跌地上等候救援。（網上圖片）

事發於今日（16日）上午9時18分，涉事E36A龍運巴士載有20多人，由元朗開往東涌；密斗貨車及客貨車則停泊在裕東路左一線。事發時，龍運巴士首先撞到密斗貨車，將它推前再撞向客貨車，導致中央分隔帶及路旁園境隊的5名清潔工（包括帶隊密斗貨車司機），以及一名管工受傷。

其中，姓林（64歲）司機被發現倒臥於密斗貨車車尾，當場傷重死亡。而姓賴（52歲）管工由北大嶼山醫院轉送瑪嘉烈醫院搶救，延至下午1時22分亦告不治。姓黃（58歲）女清潔工的盆骨骨折，送院後情況危殆，留醫深切治療部。一名51歲女清潔工則手腳受傷。其餘兩名分別73歲男工及54歲女工，事發時在車上休息，僅受輕傷。另外，巴士上的2男4女乘客（年齡介乎28至94歲）同告受輕傷送院。

該名姓吳（28歲）男巴士司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，現正被扣留調查。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。