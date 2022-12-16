車cam直擊｜東廊綿羊仔尾遭紙皮擊中車胎　左搖右擺失控倒地

東區走廊發生交通意外，今日（16日）下午近5時，一輛綿羊仔沿中線往柴灣方向行駛，至近鯉景灣對開時，一塊疑似紙皮的大型雜物突從前方新巴車底吹起，鐵騎士頓失平衡倒地，幸從後駛至的車輛能及時煞車，場面驚險萬分。



網傳車cam片段約長半分鐘，相信由慢線的的士所拍得，當中顯示一名穿有DHL速遞公司制服的鐵騎士，駕駛一輛綿羊仔一直沿中線尾隨一新巴行駛，當駛至鯉景灣對出時，前方城巴減慢車速，相信當時鐵騎士亦未有預留足夠的煞車距離，突然一塊疑似紙皮的雜物從新巴車底吹起，鐵騎士懷疑一時未有反應過來，在沒有煞車的情況下撞及雜物，結果全車左搖右擺，在未能修正平衡下，靠左連人帶車倒地，在地面滑行並終撞向慢線路壆始停下，幸尾隨車輛來得及煞車。

影片引起不少網民討論，有人大讚的士司機，「師傅你好嘢」、「救人一命好人好事」、「呢位司機會有福報」，亦有網民指出路中雜物有機會為早前駛過的貨車遺下，並斥責相關問題，「冇人捉，冇人監管」。

警方表示，今日（16日）下午5時04分接獲報案，一名63歲李男子駕駛電單車沿東區走廊往東行駛，惟突然被懷疑雜物撞及，以致失控倒地，李男手掌擦傷，毋需送院治理。