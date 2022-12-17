有片｜赤柱擄上車禁錮案　匪徒逃逾10公里　遭警車閘車包抄就擒

撰文：陳傲淇
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一名牽涉商業糾紛的女子今早（17日）原打算到赤柱監獄探監，詎料甫下車，突有數名黑衣惡煞從客貨車跳出，合力把女事主抬起到客貨車內擄走，繼而開車逃去。網上其後陸續有事發片段流出，而警方接報案件後，隨即在10公里外的香島道、海洋公園萬豪酒店對開，截獲客貨車及救出女事主。
最新流出的車cam片段顯示，兩輛警車分別一前一後閘車，包圍目標客貨車令其停下，車上4名黑衣惡煞被警員要求下車，其後一字排開靠牆站着，其間沒有反抗。警員又揭開車尾箱查看，經調查後終在車內救出女事主，再將她送院。最終4名男女當場被捕，涉嫌「襲擊致造成身體傷害」及「非法禁錮」，部份被捕人士有黑社會背景，為荃灣和勝和成員。

警方今日（17日）早上10時23分接獲途人報案而揭發擄人禁錮案件，較早前有另一片段在網上流傳，顯示一名女子被多人擄走欲帶上車，其間目擊的途人紛紛拍片，拍下車牌並揚聲大叫「報警！」，又大聲呼叫：「救命啊！救命啊！報警，唔好俾佢走。」。此舉更驚動懲教人員走出，嘗試制停黑衣人行為，可惜不果。女子拼命掙扎下，赤腳從右邊車門企圖逃出，可雙方糾纏一會，最終仍被擄上車。

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有片｜女子捲50萬商業糾紛　黑衫男赤柱監獄懲教員前公然擄人上車赤柱監獄外女子被圍毆夾上車禁錮　警10公里截獲救出　4男女被捕
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