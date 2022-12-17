有片｜赤柱擄上車禁錮案　匪徒逃逾10公里　遭警車閘車包抄就擒

一名牽涉商業糾紛的女子今早（17日）原打算到赤柱監獄探監，詎料甫下車，突有數名黑衣惡煞從客貨車跳出，合力把女事主抬起到客貨車內擄走，繼而開車逃去。網上其後陸續有事發片段流出，而警方接報案件後，隨即在10公里外的香島道、海洋公園萬豪酒店對開，截獲客貨車及救出女事主。

最新流出的車cam片段顯示，兩輛警車分別一前一後閘車，包圍目標客貨車令其停下，車上4名黑衣惡煞被警員要求下車，其後一字排開靠牆站着，其間沒有反抗。警員又揭開車尾箱查看，經調查後終在車內救出女事主，再將她送院。最終4名男女當場被捕，涉嫌「襲擊致造成身體傷害」及「非法禁錮」，部份被捕人士有黑社會背景，為荃灣和勝和成員。



警方今日（17日）早上10時23分接獲途人報案而揭發擄人禁錮案件，較早前有另一片段在網上流傳，顯示一名女子被多人擄走欲帶上車，其間目擊的途人紛紛拍片，拍下車牌並揚聲大叫「報警！」，又大聲呼叫：「救命啊！救命啊！報警，唔好俾佢走。」。此舉更驚動懲教人員走出，嘗試制停黑衣人行為，可惜不果。女子拼命掙扎下，赤腳從右邊車門企圖逃出，可雙方糾纏一會，最終仍被擄上車。