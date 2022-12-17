港島南區小學疑爆欺凌案　女童遭兜頭淋麵碎潑液　欺凌者：食咗佢

香港南區一間小學疑爆出校園欺凌案。今日社交網站瘋傳一段影片，一名身穿該校體育服的女童，在一個有蓋休憩平台，被最少三名年紀相若的女同學包圍，片段相信由欺凌者所拍攝，一邊嘲笑女童，一邊向女童頭上灑上零食麵碎，更向她淋潑液體。片段惹來網民嘩然，《香港01》正向有關學校及警方查詢，有否接獲相關報案，正等待回覆。



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片段長約59秒，最初見到女童拿起書包，卻被欺凌者呼喝令「企喺到」，其後有人兜頭向她倒零食麵碎，受害女童沒有還擊，只是不斷躲避，又曾用手保護自己頭部，並伸手示意對方不要做出有舉動。最少兩名欺凌者見狀沒有罷手，反而繼續追擊女童，其間更不斷嬉笑，「我幫你（頭上）加啲裝飾，你打開個口食咗佢」；另一人則附和稱「好味、好味」，再連番凌辱指示「你食咗你頭上個啲（麵碎）去」。受害女童終忍不住撥走頭上的麵碎，其間不斷拭淚。

及後欺凌行動升級，一名欺凌者持樽裝容器向女童頭髮淋潑液體，再持手機近距離拍攝女童模樣，質問「你做咩唔反抗呀？」，女童束手無策，只好不斷迴避鏡頭。片段尾聲，其中一名欺凌者更叮囑拍片的同黨「send 翻條片畀我」，相信欲將記錄下欺凌惡行的片段保留。

片段未有攝錄到所有施襲者身影，但相信連同拍片者至少有3名欺凌者，均為年紀相若的女童，身穿的體育服亦與被欺凌的女童相同，記者翻查資料，發現涉事校服與香港南區一間小學極為相似。網上片段的片段經過網民後製加工，遮蓋了受害女童的面貌，惟片段下方有文字，公開相信為施襲女童的個人資料，並懇請校方看到片段後立即跟進事件。《香港01》正向校方及警方查詢有關事件，正等候回覆。