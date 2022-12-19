淺水灣夫婦車內1死1昏迷　癌末夫家中昏迷　妻命司機扶上車再尋死

淺水灣南灣道咪錶停車場今晨（9日）揭發命案，一對夫婦被發現於私家車內昏迷不醒，最終一死一昏迷。據了解，該對夫婦分別是姓吳（66歲）丈夫及姓鄺（62歲）妻子，居於中半山地利根德里一棟名廈，兩人聘有私人外籍司機接載出入，吳男患有末期胰臟癌，疑飽受病魔折磨。

上午10時許，吳男在住所陷入半昏迷的狀況，但未有送醫，反而吳妻命令司機合力將吳男扶上車，並駕車接載兩人前往淺水灣南灣道咪錶停車場，及後吳妻在車內燒炭及服藥輕生。司機驚見老闆夫婦有異樣，立即通知他們的侄兒報警求助。

警方及救護車於上午近11時接報後趕至現場，發現夫婦俱昏迷不醒，將他們送往律敦治醫院搶救。吳送院時需以自動心外壓機急救，可惜搶救後最終不治；吳妻則被送往深切治療部。案件現時由西區警區重案組負責調查。警方正調查死者的死因，以及其妻子尋短原因。



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警員檢走證物調查。（馬耀文攝）

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