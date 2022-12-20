南昌站隧道縱火案｜女傷者二級燒傷　重案組接手調查

長沙灣港鐵南昌站對開行人隧道，昨日 （19日）晚上發生懷疑縱火案，其間火勢猛烈，一名26歲女露宿者疑赤祼逃出，送院治理後手部二級燒傷，目前情況穩定。警方重案組接手調查，包括了解女傷者與其他露宿者的關係和背景。



今早9時許，深水埗分區重案組及消防員先後到起火現場隧道調查。隧道的牆身和天花嚴重熏黑，光管全部燒毀，擺放在地面的露宿者物件，或是燒毀或是被水射濕。警方拉起封鎖線調查，相信短期內也不可以使用。



隧道嚴重熏黑，分隔港鐵站之間的玻璃粉碎。（黃偉民攝）

26歲姓吳女傷者目前留醫廣華醫院，據了解她雙手燒傷屬二級燒傷程度，神智清醒，不過對於火警起因及經過等支吾以對，只透露在隧道露宿數個月而已。

另外外展社工吳兆康亦到現場了解及協助。他表示，整條隧道有十多位露宿者，他正游說受影響人士到所屬社區中心，再安排住處。他續稱，本港露宿者的歲數由20歲至80歲不等，每個人都有自己的狀況，「有啲係俾屋企逼出嚟，有啲係精神狀況（有問題）」。

「無家者同行」創辦人文仔透露，現場隧道主要是露宿者堆放物品，有人甚至在此吸毒。由於雜物太多，原本約3、4米濶的位置，現在只夠一個人行，或是一部單車經過。該名義工估計，不排除有人吸毒「high大咗放火燒嘢」，更有可能牽涉毒品糾紛而遭人放火懲戒。至於女傷者，據他了解她並不在這裡露宿。

火警導致南昌站C出口要封閉，工程人員今早在場維修電力。港鐵稱，火警對列車服務沒有影響。

事發於昨晚10時40分，與南昌站C出口相連、通往深旺道的行人隧道突然起火，火勢猛烈，濃煙密佈，站口與隧道之間的分隔玻璃燒至爆裂。消防員動用1條喉及1隊煙帽隊撲救，至凌晨零時05分將火救熄。火警中，26歲女子燒傷及吸入濃煙被送往明愛醫院，再轉送廣華醫院治理。

隧道嚴重熏黑。（黃偉民攝）

據悉火警時約有5戶露宿者在場，最初不排除有人煮食引致火警；但消防經調查後認為火起因有可疑，交由警方列「縱火」案跟進。