油麻地避風塘躉船冒煙起火　兩人受傷　警列縱火案處理

油麻地避風塘發生船隻火警。凌晨3時半左右，一艘停靠在新油麻地貨物裝卸區的躉船，突然冒煙起火。消防接獲報案後列作「二級船火」，調動多輛陸上消防車、救護車、以及消防船前往救援。消防員到場後開喉灌救，船上兩名姓何（60及56歲）船員分別面部及手腳受傷，由消防救出交由救護員。



警方稱，躉船的起重機發動機及發電機懷疑發生爆炸，引致火警，起火原因有可疑，案件暫列「縱火」，交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。



據了解，受傷的為姓何兩兄弟，其中60歲兄長於船上留宿，事發時正在睡覺。當時兄長發現船上起重機發動機及發電機發生爆炸，繼而起火，意圖自行救火，惟被燒傷面部及手部。56歲弟弟接獲兄長消息後，立即趕返船上，卻在船上滑倒跌傷腳。所幸兩人傷勢不算嚴重，分別送往伊利沙伯醫院和廣華醫院治理，送院時均清醒。

上址躉船由一間公司擁有。該公司的辦公室設在涉事躉船對開岸邊，由貨櫃改建而成。該辦公室於本月3日凌晨時份，曾被人搗亂，包括撒溪錢及投擲易燃液體。及至上星期三晚上10時左右，上址有3架剷車疑遭縱火，據報損失數十萬元。至於今次首先起火的發電機，據悉供船上吊臂使用，事發時相信沒有開動運作。



經初步調查，消防相信起火原因有可疑，案件暫列「縱火」，交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

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躉船起火，消防開喉灌救。（黃江奇攝)

兩名燒傷男子自行登上救護車。(黃江奇攝)

兩名燒傷男子自行登上救護車。(黃江奇攝)