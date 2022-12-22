跨部門防疫執法　花園街食肆疑有員工未打針　被限制營業時間

警方表示，旺角警區牌照組、雜項調查隊、反三合會行動組及西九龍機動部隊，聯同食環署及消防處西九龍牌照課人員，昨日（12月21日）展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，突擊巡查區內27個場所，包括夜總會、酒吧、麻雀館、舞廳、桌球室、遊機機中心以及餐飲處所等，以確保負責人及顧客遵守相關防疫措施。



行動中，人員發現花園街一食肆及上海街一桌球室有員工未有遵從「疫苗通行證」的規定，亦有顧客未有在處所內佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。該食肆被勒令由下午6時正至翌日早上4時59分停止售賣或供應在餐飲業務的場所內進食、或飲用的食物或飲品，及於其餘時間不得有多於兩人同坐一桌，為期14日；而該桌球室則被勒令關閉3天。人員稍後會對處所負責人作出票控。巡查期間，人員亦發現上述位於花園街的食肆及另一間位於荔枝角道的食肆涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》。消防處西九龍牌照課人員向該食肆負責人發出消除火警危險警告書。

消息稱，涉事食肆為「一日三餐」，疑有員工未有接種新冠肺炎疫苗，涉未有遵從「疫苗通行證」。

(警方圖片)

另外，人員於上海街搗破一個懷疑非法賭檔，處所內一名33歲本地男子涉嫌「經營賭博場所」被捕。2名本地男子及1名本地女子，年齡介乎27至36歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。該名33歲男子同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），被執法人員票控。人員亦在砵蘭街一麻雀館發現一名39歲姓曾男子為被通緝人士。另外一名62歲姓劉男子未有遵照「疫苗通行證」指示進入處所，人員遂向他發出定額罰款通知書。