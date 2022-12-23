兩嫖客光顧援交妹　遭拳毆影裸照劫20萬　警拘7人

警方破獲一個犯罪集團涉利用援交妹打劫，涉款20萬元，拘捕7名男女。一名16歲援交少女早前被集團招攬，協助打劫嫖客，當和她交易的嫖客完事離開酒店房間時，於附近守候的劫匪便衝前將嫖客推進房內施暴，拳打腳踢後，再「剝光豬」影裸照，拍下影片並逼使他自稱欠債，掠去其身上現金及要求轉帳款項。集團於兩星期內兩度犯案，共兩名男子受害，損失金額約20萬元。西九龍總區重案組調查後拘捕7名男女，年齡介乎16至20歲，全部有黑社會背景，當中包括援交少女及一名酒店保安，據悉劫匪匿藏於尖沙咀一酒店，惟有保安發現警方將有所行動，涉向相熟的劫匪通風報信，助他們避過拘捕。



其中一名疑犯被押至尖沙咀一酒店搜查。（陳浩然攝）

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，本月6日及13日，尖沙咀區兩間不同酒店的房間內，發生兩宗針對嫖客劫案，兩名事主均為本地男子，分別31歲及41歲。兩人先在社交平台與不知名的人聊天，之後被誘使援交，在酒店房與一名本地女子性交易期間，分別有兩名男子及4名男子衝入酒店房對事主拳打腳踢，並威逼兩人拍攝裸照及影片，威嚇兩人交出提款卡及轉帳至其他戶口。據了解，兩名事主分別損失約12萬元及約8萬元。

因案件涉暴力及有組織，西九總區刑事部接手調查，重案組及情報組調查分析，相信兩案涉及同一犯罪集團，鎖定涉案人後，昨（22日）凌晨起在九龍及新界多區進行拘捕行動，拘捕4男3女本地人，年齡介乎16至20歲，包括行劫集團主腦、成員和援交少女。警方調查期間，發現有被捕人匿藏在尖沙咀酒店房間，探員到場時有酒店職員向涉案人提供消息，令涉案人及早逃離酒店，幸警方最後仍成功拘捕涉案人，並以協助罪犯罪拘捕「通水」的酒店職員。據悉除該名酒店職員外，其餘被捕人均為無業或已輟學；另消息稱被捕人有黑社會背景。

鍾雅倫指出，兩案中與兩名事主援交的少女僅16歲，因金錢利誘而自願參與案件，鍾呼籲家長多加留意子女行為，以免他們誤墮法網。消息稱，各被捕人本身互相認識，19歲主腦招攬本身從事援交的少女一同作案，犯罪集團透過Telegram幫少女約客人，並預備好酒店房，少女只需到酒店房「招呼」客人，之後開門讓劫匪入房，少女肉金約3000元至4000元。在其中一宗案件，援交少女獲分發5000元贓款作報酬。

鍾雅倫相信涉案集團已運作最少近一個月，警方仍在調查集團涉及多少宗同類案件，呼籲同類事件的受害人報警，與西九龍總區重案組第四隊聯絡（電話：3661 8271或5976 2715）。

他強調，行劫是嚴重罪行，一經定罪可判終身監禁，協助罪犯罪最高刑罰則為監禁10年，警方會繼續以「零容忍」態度打擊相關罪行。