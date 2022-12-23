警黃大仙荃灣打擊非法賭博　拘9男女檢賭款賭具

黃大仙警區及荃灣警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今午（23日）在區內展開反賭博行動，拘捕9名男女，被捕人正被扣留調查。



黃大仙警區特別職務隊人員今午（23日）突擊搜查衙前圍一鐵皮屋，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，拘捕5名男女。（警方提供）

就黃大仙案件，警方今午約2時半突擊搜查衙前圍一鐵皮屋，搗破一個懷疑非法麻將賭檔。其中一名57歲姓吳本地男子涉嫌「經營賭博場所」被捕。單位內另外兩名本地男子及兩名本地女子，年齡介乎66歲至70歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。警方並檢獲兩張電動麻將枱、約2000元賭款及一批賭具。

另外，荃灣警區特別職務隊人員今午約5時，在荃灣石壁遷置村遊樂場展開打擊非法街頭賭博行動，拘捕3名本地男子及一名非華裔男子，年齡介乎40至74歲，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」。警方並檢獲賭具及小量現金。

警方今午（23日）在荃灣石壁遷置村遊樂場展開打擊非法街頭賭博行動，拘捕3名本地男子及一名非華裔男子。（警方提供）

警方重申，根據香港法例第148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。另外，任何人於街道上經營或管理或控制非法賭博，一經定罪，最高罰款5萬港元及監禁兩年。任何人於街道上非法賭博，一經定罪，最高罰款3萬港元及監禁9個月。