旺角Leica相機專賣店遭兩賊掠$120萬器材　最貴古董鏡頭值$40萬

踏入聖誕長假期，進入爆竊案高峰期，旺角一間相機器材專賣店便不幸於平安夜清晨遭兩賊闖入搜掠，慘失120萬元貨物，包括一支全球只有1800支、價格高達40萬元的貴價鏡頭。店舖內的閉路電視皆拍下犯案經過，可見兩名戴漁夫帽的男子，手持大鐵錘等工具擊碎店舖玻璃，在短短約2分鐘內掠走貨物。負責人希望早日緝捕兩賊歸案，同時店方公開有關贓物的貨品序號，呼籲公眾在市面上發現，立即聯絡警方。



事發於今日（24日）早上7時43分，旺角山東街星際城市商場一間專賣Leica相機器材的店舖被兩名賊人闖入，打爛店舖大門玻璃，再大肆搜掠，觸動店舖防盜系統警鐘。54歲姓李男負責人發現後立即報案，店舖一片狼籍。



經點算後，賊人一共掠走28支相機鏡頭及兩部相機，價值約120萬元。警方到場調查，翻看閉路電視，發現兩名賊人均為男子，犯案時身穿黑衣黑褲，持大鐵錘、鐵筆，相信在商場未開門前從後門潛入。

職員李先生指， 店舖在上址開業4至5年，為首次遇劫，對事件感到愕然。其中最為損失慘重的，為一支Leica 50mm/F1 雙面非球面（Double Aspheric）的二手古董鏡頭，價值40萬元，全球數量僅有1800支。鏡頭由60年代尾至70年代初出產，以天然石製造、人手打磨，製作過程繁複，十分罕有，受香港人不少收藏家追捧。

職員李先生指該支價值40萬鏡頭原安放在飾櫃。（梁偉權攝）

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店內的閉路電視拍下兩名戴漁夫帽、揹大背囊的黑衣賊人手持大鐵錘及鐵筆，擊碎玻璃飾櫃，引致防盜警鐘響起，犯案過程僅少於兩分鐘。李先生指，希望商場的閉路電視亦有拍下賊人犯案經過，幫助警方破案。店方其後在社交平台Facebook發文，公開被盜的貨品序號。店方呼籲，公眾若在市面上，發現有可疑人兜售該批贓物，立即聯絡警方和店方。

案件暫列作「入屋爆竊」案，暫未拘捕任何人，旺角警區刑事調查隊第四隊跟進調查。