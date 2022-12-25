61歲父親偕中度智障兒西貢行山失蹤　家人報警求助

西貢一對父子懷疑行山失蹤，家人心急如焚報警，救援人員展開陸空搜索。該名61歲父親昨晨（24日）偕同18歲兒子，離開將軍澳住所後，前往西貢行山，惟未有向家人交代行山路線。家人當晚苦等多時，仍未見父子歸家，擔心兩人遇險，遂報警求助。警方今晨（25日）聯同消防、飛行服務隊直升機等展開陸空搜索，暫未有發現。網上有人發布尋人帖文，透露18歲失蹤青年有中度智障及自閉症，語言能力弱，呼籲山友留意。



有網民於Facebook發文搜索一對懷疑行山失蹤的父子。（網民Maggie Law上傳至facebook香港行山路綫及資訊谷）

警方於今凌晨0時31分，接獲一名女子於將軍澳唐明街15號的住所報案，指一對61歲及18歲的父子，昨晨上午10時許，離家前往西貢行山後沒有回家，擔心兩人發生意外，惟報案人不清楚父子的行山路線。消防亦於今晨10時41分接獲求助報告。網上有人發文，呼籲行山人士協助尋人，並透露18歲兒子為中度智障及患自閉症人士，語言能力欠佳，警方現時循八達通資料和電話訊號最後記錄去尋找兩人所在位置。

現場消息指，警方聯同消防於井頭村集合後上山搜索，範圍包括泥涌燒烤場、馬鞍山郊野公園、馬鞍頭、牛押山、水浪窩一帶。同時，飛行服務隊直升機奉召到上空盤旋協助尋人。救護車亦在井頭村戒備。

61歲父親龍鎮球，身高約1.6米，體重約50公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚，蓄短白髮。他最後露面時身穿深灰色外套、灰色長褲、深灰色運動鞋、白色鴨咀帽，攜有一個藍色及黑色背包。

18歲兒子龍建臻，身高約1.7米，體重約80公斤，肥身材，圓面型，黃皮膚，蓄短黒髮。他最後露面時身穿灰色長袖上衣、綠色長褲、綠色運動鞋，攜有一個迷彩啡色背包。

警方呼籲，任何人如有父子的消息或曾見過他，請致電3661 0316或3661 0033，或與任何一間警署聯絡。