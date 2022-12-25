父子行山失蹤｜18歲智障兒跳出障礙常獲獎　假期常與父結伴行山

西貢一對父子懷疑行山失蹤，家人焦急報警，多個部門展開陸空搜索，惜至今杳無音訊。18歲失蹤青年龍建臻有中度智障及自閉症，惟他仍能跳出身體障礙的「框架」，經常獲獎，包括青苗學界進步獎、學校體育推廣計劃「sportACT獎勵計劃」銅獎等，他亦喜愛繪畫，曾參與畫畫活動。



據了解，失蹤的61歲男子龍鎮球任職校工，與姓吳女朋友雖無結婚，但感情關係穩定，多年前誕下兒子臻臻，一家三口同住將軍澳唐明街15號一單位。臻臻出生時便患有中度智障，現時為中六學生，就讀油塘一間特殊學校，但他亦在各方面展現才華，例如繪畫。球叔亦相當疼愛臻臻，父子二人愛在假期時結伴行山。

父子昨日趁聖誕節長假期，便在午安夜（12月24日）的上午10時前往行山，離家時曾稱到西貢區行山，但他們沒有告訴家人確實的行山路線。根據兩人過去習慣，他們多於晚上7時前回家，惟當晚9時兩人去向不明，沒有回家，吳女嘗試致電卻打不通，因擔心他們的安全，她便去將軍澳警署報案。據了解，球叔身上攜同手機、少量現金及香港身份證，而臻臻亦有帶電話及少量現金。

警方及消防等部門今日（25日）正在馬鞍山分區和西貢分區進行加緊搜索，飛行服務隊直升機亦於上空盤旋支援。案件列作「高危失蹤人士」。

有網民於Facebook發文搜索一對懷疑行山失蹤的父子。（網民Maggie Law上傳至facebook香港行山路綫及資訊谷）