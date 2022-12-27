大同老餅家元朗總店霓虹招牌搭棚疑將拆　網民不捨：再失香港情懷

創立於1943年的大同老餅家，其位於元朗總店外懸掛超過半世紀的兩層高霓虹招牌，周一（26日）被發現已搭起棚架，疑會在日內拆卸，2022年完結在即，又一香港情懷恐要告別大眾。相片在facebook群組「香港行跡」發出後傳開，有網民表示不捨。



周一（26日）有網民在facebook群組上載照片，顯示大同老餅家元朗總店的兩層高霓虹招牌搭起棚架，疑網要拆卸，網民留言「別了」。（香港行跡facebook/網民Ebee Lam圖片）

保育團體「香港行跡」facebook群組管理員Ebee周一貼出「大同老餅家」霓虹招牌搭棚的照片，留言「別了 元朗大同老餅家 霓虹招牌」。相中可見，棚架上有工人正在工作。帖民引來網民留言「安息」、「再見」等，亦有人表示「算係咁了，本來話說過完中秋後拆，都拖了幾個月」。



大同老餅家早在今年9月的中秋節前，已在Instagram發帖表示，「大同老餅家」霓虹招牌即將更換，呼籲市民在它「離開」前，到場與它拍照留念。店方當時又稱，元朗總店更換霓虹招牌日期仍在安排中，若有進一步消息會在官網公布。但目前店方Instagram和facebook專頁均未見公布拆卸招牌的消息。《香港01》記者正透過店方facebook查詢，正等候回覆。



《香港01》於27日凌晨零時左右，抵達大同老餅家元朗總店視察，發現霓虹招牌除了搭棚外，並且套上了圍網。大同餅家的店名，若隱若現的透出了圍網。

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大同曾宣布招牌中秋後告別大眾 籲到場合影

以賣中式唐餅聞名的大同老餅家，其元朗總店每逢中秋前夕便非常熱鬧，老店每年堅持傳統，門口會豎起保留舊香港特色的中秋牌樓，配合門外60年代起已懸掛的兩層高霓虹招牌，成為該店的生招牌，吸引大量老饕到場搶購月餅，門外排起長長的人龍。

然而這對逾半世紀的老朋友組合，其中一方將會將會中秋過後「拆夥」。大同餅家9月在Instagram宣布「在屋宇署的新規例下無奈面臨拆缷，從前大家在社交平台上經常發現『大同老餅家』霓虹招牌的蹤影，今年中秋過後一至兩個月就會更換。」文中未有交代招牌會否交予關注團體保育傳承下去。

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霓虹保育專家：招牌獨具三大特色

理大設計學院副教授兼傳意設計學科主任郭斯恆表示，大同老餅家霓虹招牌的特別之處，首要是採用綠邊黃底紅字3個色系，與現今「紅字撞藍地」招牌主色調複雜得多，其次又特別用心在招牌四邊模仿舊香港燈籠或傳統做法以中式花紋弧形設計，師傅需要「花多啲功夫屈多幾下」，將燈管屈曲配合造型，字體亦仿效書法體而非電腦體，當今已買少見少。

六十年代香港獨特夜景 屋宇署新制度下成僭建物

六、七十年代的香港非常繁盛，夜巿中發亮的霓虹招牌更成為食肆、酒吧、麻雀館及夜總會的生招牌，日本動漫及外國電影更以香港霓虹夜景為題材，然而屋宇署以舊招牌跌下傷人為由，2010年實施「小型工程監管制度」，屋宇署可以根據《建築物條例》的規定採取執法行動。在現行新制度下，招牌不可伸出超過4.2米，離地不能少於3.5米。由於香港大部分招牌均於2010年前豎設，數以千計屹立幾十載的招牌，因不符合新制度的標準，一夜間變成僭建物，招牌擁有人必須經工程師或承辦商核准後，隨後每5年須再檢查後方可保留，估計相關費用高達數萬元，大部分老店最終被迫拆卸招牌，部分送往填堆區變廢物。