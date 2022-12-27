聖誕醉娃被「執屍」捉上的士　醉醒全裸身處酒店　警拘兩工程師

一名27歲女子聖誕到中區酒吧歡度佳節，不料醉酒後被陌生男子有機可乘，挾上的士載到灣仔區酒店，至早上醒來赫見發現自己全裸身處酒店，身旁有兩名男子，懷疑遭他們輪姦，女事主連忙逃走並報警。警方經追查後火速拉人，拘捕兩名報稱為工程師的男子涉嫌強姦。



警方昨日（26日）接獲一名27歲女子報案，指在聖誕節的凌晨，於灣仔區一酒店房間內，懷疑被兩名不相識的男子強姦。消息稱，女事主數年前在英國大學畢業後返港，周日聖誕節凌晨，女事主到中區的酒吧消遣，當時已經飲了幾杯，微有醉意，至凌晨4時半左右再轉場到另一間俱樂部，離開時已經醉近「斷片」。

女事主直至早上約9時半醒來，赫見發現自己於酒店房間內全身赤裸，旁邊有兩名不認識的男子，慌忙穿回衣服離開。女事主及後在朋友陪同下，於昨日（26日）凌晨時份到灣仔警署報案。警方重案組接手調查，女事主則被送到瑪麗醫院接受治療及檢查。

警方翻查閉路電視了解女事主當日行蹤。據了解，女事主於凌晨5時獨自離開俱樂部，途至中環畢打街的士站時被其中一名疑犯盯上，並將她捉上一輛的士。及後另一名疑犯加入，他們將女事主帶到酒店。其間女事主不省人事，由疑犯從背後挾住並拖入酒店房間。灣仔警區重案組經深入調查後，昨日晚上在黃大仙區及屯門區，分別拘捕33歲姓林及一名49歲姓張男子涉嫌強姦，兩名被捕男子現正被扣留調查。消息指，兩男均報稱為工程師。