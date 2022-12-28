緊急呼籲│患罕見病孝順仔肝中毒命危　年邁父母泣求有心人捐肝

一名患有遺傳疾病「威爾森氏症」的男子張文龍，近年受疫情影響未能由澳門回港覆診，導致病情惡化，近日返港診治方知肝臟中毒，短短數日內更突然陷入昏迷，目前留醫深切治療部並急需換肝。

現年57歲的張文龍，其兩名年邁父母憂心不已，泣訴兒子為人孝順善良，如果未能換肝或命不久矣，「宜家睇佢身體唔知支持到幾時」，惟家人們均不適合移植，呼籲有心人士能捐肝救子，又希望政府能協助，包括向內地政府求助尋找合適肝臟。



年屆八旬的張生張太，呼籲有心人捐肝救兒子一命。（陳傲淇攝）

張生張太形容愛兒（右）為人孝順。（陳傲淇攝）

年屆八旬的張生及張太向《香港01》表示，文龍為家中長子，早於10多歲時因發現他的瞳孔混濁，求醫並證實患有「威爾森氏症」，肝臟因無法排除體內的銅而積聚體內，自幼已需要食藥及覆診以穩定病情。文龍的兩名弟弟，二弟亦同樣患有此症，而三弟則有脂肪肝。

腹部鼓脹雙眼發黃 返港求診方知肝臟中毒

張生表示，近年文龍任職珠寶店，需要到澳門工作，惟於最近3年，文龍受疫情所礙未能回港覆診，「擔心會被人炒，本身可能又唔小心，唔記得食藥」，直至近日文龍因腹部鼓脹，於澳門求診後以為只是生腎石，打算請假一星期回港做手術，未料上周一（19日）於威爾斯醫院求診，即發現文龍原來因身體積聚阿摩尼亞引致肝臟中毒，並需即時入院。

昨日文龍妻子到病房探訪並視訊家人，文龍仍然昏迷不醒。（受訪者提供）

「（文龍）仲話以為係腎石，點知搞到咁大獲，講完就流眼淚」，張太哭訴愛兒於入院初期仍行動自如，惟腹部發脹「好似有BB咁」、皮膚及雙眼亦發黃。文龍於上周四冬至（22日）時轉到瑪麗醫院深治療部，翌日開始神智不清，其後更陷入昏迷。張生引述主診醫生，文龍必須進行換肝手術，「唔係會無命」，惟家人們因各自身體狀況及年齡不合，均不能進行移植，目前只能寄望輪候肝臟移植，又指醫生稱如找到適合肝臟，存活率達9成，惟隨著時間流逝，機率將會不斷降低。

去信盧寵茂望內地政府相助

張生張太指文龍與妻子結婚近10年，媳婦現時亦傷心不已，「一講起就喊」，兩人又慨嘆兒子為人孝順善良，「年年新年會跪喺度斟茶畀我哋飲，宜家啲後生仔邊會咁丫」。張生早前向當區區議員求助，並去信醫務衛生局局長盧寵茂，希望能協助尋覓適合兒子的肝臟，包括向內地政府求助，「希望香港市民做吓好心，有機會救番我個仔，亦都希望兩地政府互相溝通」。

張生張太呼籲血型為B型，年齡介乎18至60歲的有心人如有意捐肝，請聯絡瑪麗醫院（22553838）。