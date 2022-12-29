元朗五警抄牌前傳　男警口頭勸離　反遭司機辱罵：「你咪抄我囉」

今（29日）午網上社交平台流傳一段短片，發帖者指「元朗俊賢坊躁狂司機不甘被抄牌狂飈」，猜疑司機不滿被警察抄牌，最後與在場執法的警員發生衝突。《香港01》事後到場取得閉路電視錄影，有目擊者亦向記者講述事情因由：一名男司機在警方及食環署打擊阻街違泊期間，將私家車停泊在俊賢坊，當時有男警上前勸告，不過司機卻大感不滿，竟用粗口回應男警，在場警員於是即場抄牌。



司機在警方抄牌期間上車，無視五警直接驅車「Ｕ turn」加速駛走，當時有2名男警死扯車門，其中一名男警更因車輛加速一度失平衡仆倒。整個過程僅約3分鐘。



+ 5

《香港01》記者今午返回現場，有目擊者提供閉路電影片段及講述事情因由。受訪者陳先生指，今（29日）近11時35分左右，食環署聯同警方於元朗俊賢坊2-28號打擊阻街違泊行為，對在場違泊車輛作出口頭勸告，並票控無司機的車輛。

目擊者表示，食環署及警方執法期間，涉事私家車駛向上址徘徊，欲停泊片刻「攞啲嘢」，該名年約50多歲的男司機落車後，一名男警即上前勸男司機駛離：「我抄緊牌，你兜個圈先啦」。不過該司機卻大感不滿，竟用粗口回應男警，言談中又指「你咪抄我囉」，男警的四名同袍見狀趕至，其中一人決定果斷執法，拿出抄牌薄。

+ 2

雙方期間爭辯一論，男司機在警方抄牌期間上車，其中一名男警左手從車窗伸進車內捉住男司機，右手則手持伸縮警棍，其間警員多次喊「停車」喝停司機。惟司機未有理會，私家車更不時駛前或褪後，雙方一度拉扯。其後有警員打開車門，惟司機決定無視五警，直接驅車「Ｕ turn」加速駛走，當時有2名男警死扯車門，但無法阻止，其中一名男警疑因車輛加速，一度失平衡仆倒，五警最後目送車輛駛走，當時天橋上有多名市民圍觀。

目擊事件的陳先生指不認識男司機，又直言不解他的行為，指「原本唔係抄佢，叫佢走，（男司機）係都唔走」，他指警方在過程中無使用武力，在車駛走後呼叫後台支援，之後離開。