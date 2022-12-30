海關油麻地截躉船查貨櫃　檢市值逾1億元私煙　拘2名男船員

香港海關港口及海域科根據風險管理數據分析，於本月20日鎖定一艘躉船，懷疑該艘躉船用作走私，於是當日上午約10時在油麻地錨地附近，派出區域巡邏船對該躉船作出截查。人員在船上發現2名香港船員及3個40呎貨櫃，遂要求船員打開貨櫃給予檢驗，最終發現貨櫃內有3,600萬支懷疑走私香煙，市值約1億元，應課稅值約7,000萬元。人員拘捕船上一名43歲及一名56歲男子，更在其中一名被捕船員身上搜獲一個懷疑毒品吸食工具。海關將繼續調查私煙的來源及去向。



海關港口及海域科（海域調查組）高級督察鄧家駿續指，經長時間的觀察及分析，人員於本月20日鎖定一艘躉船，懷疑該艘躉船用作走私。他指一般躉船可運載數十個貨櫃，以達至減省成本的效果，但涉事躉船只運載3個貨櫃，有別一般躉船的運作模式，於是就派出區域巡邏船截查該躉船，並要求船員打開貨櫃檢驗。惟船員起初抱持不合作態度，又支吾以對，最後人員將貨櫃打開，發現內有3,600萬支未完稅的香煙，市值約1億元，應課稅值約7,000萬，隨即拘捕2名船員，案件稅收罪案調查科第一組跟進。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

鄧家駿提到，在陸路口岸未完全通關之際，貨物大多數經水路運到香港，走私分子亦利用貨運物流的趨勢，將走私貨物經水路，企圖偷入本港。根據經驗，每逄過時過節及新年前夕，都是走私分子活躍時間。

躉船停泊繁忙錨地 以其他船隻作掩護

海關港口及海域科（海域行動組）高級督察蔡賢銘表示，涉案躉船刻意停泊在當時繁忙的油麻地錨地附近，企圖利用其他正常作業的躉船作掩護及遮擋，希望逃避海關人員偵查。人員上船查核貨櫃編號時，發現3個貨櫃均用俗稱「假number」的貨櫃編號。由於船員無法向海關人員出示載貨倉單， 亦無法交代貨櫃內所承載的是什麼貨物，引起人員懷疑。

私煙多為外國牌子香煙 不排除用作轉口用途

海關稅收罪案調查科高級調查主任葉立民表示，人員發現該批私煙多為外國牌子香煙，不排除會用作轉口用途。由於疫情逐漸綬和，物流開始回復正常，私煙集團藉著聖誕節及新年前補充貨源，供應予本地及海外市場。海關加強源頭堵截，打擊私煙活動。

由今年年初至截止昨日（29日），海關已檢獲超過7.51億支未完稅香煙，市值超過20.7億元，應課稅值為約14.3億元，較去年全年檢獲量的約4.27億支私煙超出7成。

海關強調走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。