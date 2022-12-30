16歲少年乘的士運毒遇截斷正　3同伙翌日落網　警檢$350萬毒品

西九龍總區衝鋒隊周三（28日）在油麻地登打士街和東安街交界設置路障，截獲一輛的士，發現車上一名男乘客16歲姓葉男童，身上藏有5包懷疑冰毒，總重量達1.2公斤。男童以涉嫌「販毒」被捕。

其後，油尖警區反三合會行動組接手調查，追查其餘同伙，終在翌日（29日）在深水埗區拘捕多3名男子（年齡介乎19至20歲）。行動中，警方合共檢獲4.5公斤懷疑冰毒及2包共重300克的懷疑氯胺酮，市值約港幣350萬元。



油尖警區反三合會行動組第一隊督察莊德交代案件。（陳浩然攝）

油尖警區反三合會行動組第一隊督察莊德表示，警方發現犯罪集團用金錢利誘未成年青少年販毒，經過情報分析，警方鎖定其餘犯案人士身份。昨晚（29日）遂展開拘捕行動，成功在深水埗區截獲兩名分別姓葉及姓及陳19歲男子，共在他們身上搜出 1.2公斤冰毒。兩人涉嫌「串謀販毒」及「販毒」罪被捕。

警方其後突擊搜查其中一名被捕人位於蘇屋邨住宅單位，再在單位內檢獲2.5公斤懷疑冰毒、300克的懷疑氯胺酮，警方並拘捕單位內一名姓陳20歲男子。警方指4名被捕人中，部分人有黑社會背景，關係分別為朋友、親兄弟、舊同學，當中有人報稱職業為兼職餐廳樓面侍應或無業。據悉，少年們每次分別收取數千元，以作販毒報酬。

其中兩名被捕人由警員押解上車。（陳浩然攝）

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何販毒人士一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。