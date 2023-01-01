元旦BB│疫情下四年抱三　雋賢父母：新年最好的禮物　盼疫情完結

新年快樂！踏入2023年，沙田大圍仁安醫院有一名男嬰「搶閘」出世，「元旦BB」的父母形容兒子是新年最好的禮物，望兒子健康快樂成長，又寄語疫情早日完結。



2023年1月1日凌晨零時43分，沙田大圍仁安醫院有1名男嬰誕生，是2023年的首位「元旦BB」。據了解，該男嬰為順產，重2.97公斤。

（馬耀文攝）

父母陳氏夫婦為香港人，「元旦BB」是母親的第3胎，並且四年抱三，在2020年誕下長女，2021年再誕下兒子。今年誕生的男嬰名為「雋賢」，父母寄望他在學業順利，為人禮「賢」。陳太喜獲麟兒，形容雋賢是新年最好的禮物，希望兒子健康快樂成長。

陳太的預產期為1月5日，夫婦本來亦希望第3胎在1月出生，達成「一年一個」，不過陳太昨天便有臨產徵兆（見紅），她待產時亦小心翼翼，一動不動，直言BB亦很「配合」，在新年出生。陳氏夫婦現在夢想成真，雋賢更成為元旦BB，讓他們喜出望外。陳太昨凌晨零時43分誕下雋賢，直言沒想過會是全港首名2023年的元旦BB，直至姑娘告訴她才知道，之後亦興奮地「睇返新聞」。陳太亦感謝懷孕期間丈夫及家人的照顧及幫助。

至於在新一年的心願，陳氏夫婦希望疫情盡快完結，他們在2020年誕下長女，當時是疫情的高峰期，陳生慨嘆女兒自小已經要載口罩，畢竟兒童染疫可大可小，唯有做好個人衛生，2名子女由出生起「巴士港鐵都未搭過」。陳氏夫婦希望在新一年疫情完結，回復正常生活，可以多帶子女外出。