黑幫福義興前坐館「富強」設靈　崩牙駒親家　O記戒備巡邏防生事

黑幫福義興元老級前坐館、綽號「富強」的吳冠霖早前離世，其親友今日（1日）在紅磡世界殯儀館為他設靈，「富強」的兒子與澳門黑社會14K頭目「崩牙駒」尹國駒的女兒於2018年結婚，故他與崩牙駒結成親家，現時絕大部分防疫措施已經放寬，故預料一眾江湖人士會到場送別，警方亦嚴陣以待。西九龍總區反黑組和「O記」有組織罪案及三合會調查科恐防有人乘機生事，今午派出大批探員到場戒備，亦有多名軍裝警員高調巡邏，氣氛肅殺緊張。



靈堂內掛上富強生前照片。

富強去年11月11日在法國醫院離世，享年73歲，遺體今日下午2時舁送至紅磡世界殯儀館地下世界廳大禮堂設靈，由下午3時30分至晚上10時採用道教儀式進行，翌日（2日）扶靈出殯，靈柩舁送至將軍澳華人永遠墳場安葬。

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今日下午5時許，現場所見，在防疫措施放寬下，殯儀館門口已經有過百名黑衫黑褲男子陸續到場致祭，附近更擺滿花牌，大約50名警員在對面行人路巡邏戒備。靈堂內則掛上富強生前照片，高掛「福壽全歸」四字。

富強生前和一眾江湖人士關係密切，當中近年最觸目莫過於與澳門黑社會14K頭目「崩牙駒」尹國駒結成親家，2018年11月，崩牙駒女兒和富強愛兒結婚，並在澳門君悅酒店筵開近百席，宴請逾千名親朋好友，當時不少江湖人士到場祝賀，眾人上台暢飲，氣氛熱鬧。