將軍澳新巴翻側｜車長昨日休息　事發第4程車　聲稱避障礙物肇禍

將軍澳元旦日發生新巴翻側的嚴重交通意外，初步31名乘客中，有12人受傷送院。立法會議員李世榮聯同立法會議員林素蔚、當區區議員方國珊及張美雄到場，向巴士公司、民政署了解意外情況。

李世榮引述巴士公司職員表示，涉事男司機55歲，有13年駕車經驗，昨日為休息日，今日為第4程車，相信其精神狀態正常，事後亦可向公司同事講述事發情況，聲稱可能有障礙物令其分心，以致車胎刮向車肩，繼而剷上行人路撞向攔杆，並墮進路邊凹位及翻側，惟真正原因有待警方調查及進一步交代。涉事巴士有無機件故障，真正意外原因有待警方及巴士公司調查。他呼籲市民如果目擊事發經過，可聯絡警方提供資料，以助早日查明真相。如果上述路段有違泊情況發生，希望警方及其他部門關注及介入處理，日後減少同類情況發生。



多名立法會議員及區議員到場了解車禍情況。（朱永倫攝）

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林素蔚指，涉事新巴796P是由康城開往尖沙咀，為當日最後一班次，下午5時14分於上址翻側，司機聲稱因見到障礙物，為閃避而撞上石壆，繼而翻側。車上共有30多名乘客，大部分為外區市民到康城看跨灣大橋，為數不少是將軍澳居民，現時在將軍澳醫院的12名傷者全為輕傷，其餘乘客沒有受傷或已回家，任何人士如有需要任何支援可以與她聯絡。

方國珊指出，肇事車長今日為第4程車，於康城巴士站出車，在康城橋下轉彎後便一條直路，車速理論上不會太快。現場是否有障礙物導致意外，她希望警方及巴士公司進行調查。

張美雄則表示，事發位置為多單車及行人經過的道路，特別是跨灣大橋開通後，吸引更多人駕車前來或到來踩單車。今次意外會否涉及人車爭路、有障礙物停泊於康城路旁，立法會及區議會都會追查及作出道路改善。

新巴796P雙層巴士在將軍澳日出康城對開翻側。（facebook「將軍澳 • 日出康城 | TKO • LOHAS PARK」）

新巴發言人表示，一輛新巴796P號線今日下午5時15分，駛至康城路對出時失控翻側。新巴在此向所有受影響的乘客致歉，並對傷者報表達慰問。新巴將會配合警方調查。

涉事車長昨日為休息日，意外為今日第4程車，未有超時工作。新巴已派員到現場及醫院了解傷者情況。

（網上圖片）

新巴796P雙層巴士在將軍澳日出康城對開翻側。（西貢區議員張美雄facebook專頁圖片）

新巴796P雙層巴士在將軍澳日出康城對開翻側。（西貢區議員張美雄facebook專頁圖片）