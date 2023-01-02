將軍澳新巴翻側｜被捕車長獲准保釋候查　事發現場樹木圍欄遭壓毀

元旦日（1日）傍晚，將軍澳日出康城對開康城路發生新巴翻側的嚴重交通意外，車上31名乘客經歷一場驚魂記，被拋離座位跌在地上，更有人被夾在座椅間受困，消防耗時半小時才將其救出，幸意外沒釀成嚴重傷亡，僅12人受輕傷。警方昨日以涉嫌危駕駕駛，拘捕該名駕車的55歲男巴士司機。他現時已獲准保釋候查，須於1月上旬向警方報到。



車禍後55歲新巴車長沒有大礙，留在現場協助調查。（朱永倫攝）

事發於昨日下午5時許，涉事新巴796P由康城巴士站開往尖沙咀，駛至康城路時疑撞向石壆後再剷上行人路，再掃毀約8米欄杆後，沿草坡的山坡向下溜，最後失平衡翻側。

《香港01》記者今晨（2日）8時許，返回事發現場視察，可見行人路面鋪設的磚塊散開，草坡上的小樹及鐵絲網圍欄被壓倒，地上留有車窗玻璃碎片。

至於昨日有立法會議員及區議員提及由於跨灣大橋開放後吸引外區市民前來參觀，以致康城路一帶出現違泊或人車爭路的問題，希望警方及當局關注。上午10時許，現場可見有人馬路上騎單車，而日出康城附近的私人屋苑峻瀅，有警員在場向車輛發出告票。現場消息指，日出康城一帶的車輛流量近日有所上升，惟事發位置違泊情況不算嚴重。

▼1月2日事發現場情況▼



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▼1月1日新巴吊起及拖走情況▼



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▼1月1日意外後現場情況▼



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