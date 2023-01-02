葵芳邨114歲女人瑞離世　住所堆滿雜物　街坊稱數年未見外出

葵芳邨葵愛樓一名生於晚清宣統元年的陳姓女人瑞，今早（2日）被發現在家中昏迷，送院後不治，享年114歲。《香港01》記者今午到陳婆婆居住的大廈探訪，只見其居住單位的大門虛掩，見到內裏堆滿雜物，門外亦有放着紙皮的手推車及多箱雜物，但屋內女子沒有應門。

有街坊透露，陳婆婆與女兒及外孫同住，鄰居平日偶爾隔着鐵閘與婆婆打招呼，婆婆亦「好好中氣」地回應及寒暄。街坊稱甚少見其女兒外出買餸，但有鄰居不時送贈食物，疑屋內人多是吃別人送贈的「餸頭餸尾」果腹，而近三、四年再也沒有見過陳婆婆外出。



葵芳邨葵愛樓一名114歲女人瑞今早（2日）離世，她與女兒及外孫同住，屋內及屋外走廊均放滿紙皮雜物。（王譯揚攝）

有居於葵愛樓的街坊表示，她約10年前遷入時，陳婆婆一家已在此居住，初時見婆婆與女兒、女婿及男外孫一家四口同住，但女婿數年前已搬走，外孫平日工作則早出晚歸。該名街坊透露，以往曾聽婆婆的女兒表示指婆婆年約90歲，故今日得知婆婆已屆114歲高齡時大感愕然。

記者到單位探訪時，見到大門虛掩，屋內堆滿其雜物，包括大量以膠袋裝着的衣物及鞋盒等，連屋外走廊也放有膠箱和以手推車裝着的紙箱等。有街坊稱，婆婆的女兒經常外出執拾紙皮雜物，影響環境衛生，亦因而導致該戶人家與鄰居關係轉差。

街坊又稱，平日不時聽到陳婆婆被女兒呼喝，但她一般不會回應；每當區議員派發物資時，陳婆婆就會被女兒帶去領物資。鄰居指約3、4年前仍有見到女兒推着坐輪椅的陳婆婆外出，有時會到樓下公園休息，但近年再無見到陳婆婆離家，「覺得好陰功，成日都唔帶佢（婆婆）出街」。

街坊又指說平日甚少見到陳婆婆的女兒外出買餸，但相識的街坊有時會給他們「餸頭餸尾」，估計陳婆婆平日多是吃那些食物。

事發於早上近8時，葵芳邨葵愛樓一單位內有人按動平安鐘求救，救援人員趕至，發現一名女長者昏迷，送仁濟醫院急救後不治，警方調查死者資料，發現她在1909年、即晚清宣統元年出世，享壽114歲。事件初步沒有可疑。