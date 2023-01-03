炮台山14K「菜頭」捱斬內情曝光　曾收湖南幫陀地被拒掃場結怨

炮台山今日（3日）凌晨發生一宗斬人血案，懷疑兩黑幫人馬早有不和而引發。消息稱，54歲姓蔡傷者有黑幫14K背景，綽號「菜頭」，大約1年前曾經向黑幫「湖南幫」一名頭目「湖南鬆」位於北角數間釣魚機賭檔「收陀地」，但遭對方拒絕，其後「菜頭」帶齊人馬前往釣魚機賭檔「掃場」搗亂，雙方因此結怨。坊間釣魚機賭檔管理人都知道事件，眾所周知兩人關係惡劣，不排除上次「掃場」埋下導火線，因而派人施襲狂斬。



今日凌晨3時許，菜頭起床後獨自離家外出，走到電氣道160號對開時，有兩名手持牛肉刀男子突然出現，不由分說向菜頭揮斬，逞兇後逃往蜆殼街，繼而不知所終。菜頭捱斬後大聲呼救，一名途人見狀報警，他清醒被送往東區尤德夫人那打素醫院接受治理。警方到場調查，初步相信附近有一間商店閉路電視記錄行兇過程，警方正聯絡負責人翻查片段。

消息指，菜頭左手掌有一條5厘米長刀傷，左前額和右手腕則分別有一條10厘米長傷口，最長刀傷是右大腿外側，長達20厘米。他正在接受手術，目前未能協助警方調查。案件交由東區警區刑事調查隊第六隊跟進，正追緝兩名黑衣黑褲刀手歸案，案發時穿上黑衣黑褲，並戴上黑帽。