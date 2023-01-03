外賣員捱撞昏迷未醒　工會促提高賠償：暫時完全傷殘一周僅賠3900

外賣平台送遞員工作期間意外頻生。昨晚（2日）將軍澳再有一名foodpanda單車外賣員「阿寧」，遭的士硬撼，頭骨重創。傷者家屬透露，阿寧至今仍陷入昏迷，留醫深切治療部，稍後須再次施手術。

有工會指出，現時foodpanda提供的意外保險中，完全傷殘者僅賠償3900元一周，無法為傷者提供持久、充足的經濟支援，建議政府透過立法保障外賣員權益，例如外賣平台購買的保險保額，應符合《僱員補償條例》的補償金額標準，且保障範圍應涵蓋工作期間。



傷者昏迷送院搶救。（陳浩然攝）

工權會促政府設立發牌制度 平台為僱員購買勞工保才可執業

重傷不醒的外賣員姓李，今年32歲，暱稱「阿寧」。阿寧胞姐接受電話訪問時表示，弟弟頭骨重創，稍後須再次施手術。弟弟未婚，與父親同住，已入職foodpanda 3至4年。事後，公司有接觸家屬，但並沒談及工業賠償。工業傷亡權益會（工權會）表示，對意外感難過，希望傷者盡早甦醒度過危險期。職員現已接觸家屬，將持續關注及跟進，並提供協助。

工權會亦指，不少外賣員像李先生一樣以全職時間送外賣，惟本港主要外賣平台對旗下外賣員保障仍然不足。即使如李先生般辛勤工作，外賣平台並不承認其為僱員。當外賣員工作期間遭遇意外，經由平台報銷之保險賠償額比起一般僱員工傷之補償為低。建議政府應設立發牌制度，要求外賣平台必須為外賣員購買與勞工保險賠償相若的保險，符合此條件才可在港執業。

外賣員權益關注組：暫時完全傷殘一周僅賠償3900元

外賣員權益關注組亦在facebook發帖文，指雖然事發後foodpanda有主動聯絡傷者家屬，但關注組過往協助過的大多數個案中，家屬並未獲得此等待遇。關注組批評foodpanda所提供的「適切協助」，僅限於向家屬提供人身意外保險資訊。其保險保障程度與勞工保險相差甚遠。以暫時完全傷殘賠償為例，foodpanda提供的意外保險僅賠償3900元一周，5周為最高上限。foodpanda保險遠遠無法為傷者提供持久、充足的經濟支援。

關注組指，工傷權益需透過立法保障。上年9月，一眾車手及關注組就曾於相關問題，與勞福局副局長會面，要求政府立法規定，外賣公司購買的保險保額應符合《僱員補償條例》的補償金額標準，且保障範圍應涵蓋工作期間，及上線前後1小時內發生的意外。時至今日，政府仍沒有具體議程，以回應相關問題。