跨境貨車走私消炎藥、連花清瘟　海關截$94萬防疫物資5司機助查

內地新冠疫情爆發，藥物及防疫物資嚴重短缺。香港海關由去年12月17日至今年1月1日展開特別行動，在陸路管制站加強打擊跨境貨車走私藥物和防疫物資的活動，檢獲藥物、退熱貼及快測包等，估計市值約94萬元。涉案5輛跨境貨車的5名男司機（38至59歲）正協助調查。



海關進行打擊走私藥物和防疫物資活動，檢獲市值約94萬元的藥物、快速抗原測試包、退熱貼和探熱器。（政府新聞處）

走私藥物包括連花清瘟、消炎傷風藥、猴痘針

行動中海關在深圳灣管制站、文錦渡管制站和落馬洲管制站，共截獲4輛出境及一輛入境貨車，分別報稱空載、載有快件貨物或文件和電子零件，受管制物品並無相關進出口許可證。海關人員檢獲中成藥、藥劑製品、快速抗原測試包、退熱貼和探熱器，貨品數量逾3900件，估計市值約94萬元。

根據海關提供的照片，相關藥物包括大量連花清瘟膠囊、金花清感顆粒、標示為「消炎藥」和「傷風藥」的藥丸、治療猴痘的抗病毒藥「西多福韋」（Cidofovir），以及已開封的某品牌感冒藥等。相關貨品藏於司機駕駛室內和貨櫃深處，疑走私分子藉此逃避海關檢查。

海關指出，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年；根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第1部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁兩年。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。