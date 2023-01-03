中年漢疑試身室內自瀆　店方發文譴責：唔好再嚟打飛機

今日下午（3日）尖沙咀一間性玩具店內，一名顧客以試身為由，懷疑於試身室內進行自慰行為後離去，事件被店員發現。店方及後報警處理，並在網上發帖文公開事件，怒斥「唔好再嚟打飛機」，並指有關行為對職員構成嚴重性騷擾，並有機會構成刑事罪行，現交由警方刑事調查隊調查事件。如果日後再有同類事件發生，店方會採取合法途徑追究責任。

警方表示，下午約2時接獲報案，指有人在尖沙咀金馬倫道一店舖內作出不雅行為，案件暫列作猥褻暴露身體，正追緝一名中年男子。



店方報警處理，並在網上發帖文公開事件，怒斥「唔好再嚟打飛機」。（網上截圖）

該店舖於社交平台發文，指今日於尖沙咀店舖內發生一宗嚴重性騷擾事件，當時有人於午間時段進入尖沙咀店舖內，以試身為由，於試身室內進行自慰行為後離去。該行為及後被店員發現，店方隨後立即報警，案件現已正式交予 CID立案調查。

店方發聲明指，該店「絕非讓人隨意上來打飛機的地方」，店方尊重每個人都有不同的性喜好，也讓店舖成為自由開放、可以談論性/性別議題的空間，但不代表會包容個別人士以此為由，到店內空間進行洩慾行為。店方批評事主行為嚴重滋擾員工，並有機會構成刑事罪行。如果日後再有同類事件發生，店方會採取合法途徑追究責任，以保障團隊安全，「堅決對性騷擾說不！」。

案件暫列猥褻暴露身體 警追緝一名中年男子

警方表示，今日（3日）下午約2時接獲報案，指有人在尖沙咀金馬倫道一店鋪內作出不雅行為。警員接報到場，經初調查，案件列猥褻暴露身體，交由油尖警區刑事調查隊第九隊跟進，暫未有人被捕。警方現正追緝一名年約30至40多歲，中等身材的男子。