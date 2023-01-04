水警海關截貨船拉兩男　檢23噸走私急凍肉約值$280萬

水警小艇分區、水警總區特遣隊、水警港口分區、水警南分區聯同海關海域聯合特遣隊人員昨晚（3日）在香港南面水域展開反非法入境及反走私行動。人員根據情報分析及調查，發現有不法分子涉嫌在本港南面水域進行走私活動。行動中，人員截停一艘貨船，並在貨船上檢獲約23噸懷疑走私急凍牛肉、牛內臟及豬蹄，檢獲物品總市值約280萬元，並於船上拘捕兩名分別40歲及61歲本地男子，他們涉嫌「處理貨物意圖協助他人輸出未列艙單貨物」。



在昨日（3日）黄昏時分，人員發現一艘貨船由茶果嶺出發，經維多利亞港前往長洲以南水域。其後，一艘可疑快艇靠泊在該艘貨船旁。人員經觀察後，懷疑該兩艘船隻涉嫌進行走私活動並採取行動，該艘快艇立即高速逃往南面。人員隨即展開行動上前截查，惟快艇最終離開香港水域並往內地方向駛去。



人員最終成功截停該艘貨船，並在貨船上檢獲約23噸懷疑走私急凍牛肉、牛內臟及豬蹄，檢獲物品總市值約280萬元。另外人員發現該貨船上缺乏冷藏設施，衞生情況令人擔憂。行動中，人員於船上拘捕兩名分別40歲及61歲本地男子，他們涉嫌「處理貨物意圖協助他人輸出未列艙單貨物」。案件交由相關部門繼續跟進調查。

根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。