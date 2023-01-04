深水埗毒鴛鴦涉販毒被捕　警共檢值200萬元海洛英

深水埗一名男子在大埔道遇警員截查，發現他身藏海洛英。警員進而搜查該名男子的住所，在單位內檢獲約2公斤懷疑海洛英及1批毒品包裝工具，行動共檢獲市值約200萬元毒品；同時掲發他的女友為通緝人士，一併拘捕帶署。



深水埗警區特別職務隊人員根據線報及深入調查，今日（4日）凌晨零時在區內展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）及「晴天」（CLEARSKY）的行動，打擊區內三合會活動及販賣毒品活動。

行動中，人員在大埔道一單位外截查一名形跡可疑男子，並在其身上檢獲約100克懷疑海洛英。人員其後搜查其位於上址的住所，在單位內檢獲約2公斤懷疑海洛英及1批毒品包裝工具。行動中檢獲的毒品總市值約200萬元。

該名46歲本地男子和單位內一名42歲本地女子涉嫌販毒被捕，而該名女子亦被揭發因為違反懲教署監管令被通緝。被捕男女為情侶關係，現正被扣留調查。

警方一直嚴厲打擊區內在毒品黑點，包括供市民使用的休憩公園，並對販賣毒品的行為採取零容忍態度，協助市民遠離毒品禍害。

同時，警方提醒市民，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元，市民切勿以身試法。