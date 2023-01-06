大圍美林邨火警　15歲女葬火海　母燒傷及母男友昏迷　4鄰居不適

大圍美林邨清晨發生奪命火警，美槐樓26樓一個單位冒煙起火，消防接報到場灌救，46分鐘後將火救熄，並在起火單位發現一具燒焦屍體，證實為15歲少女。火警中共有6人送院，包括少女的母親、母親男友及另外4名街坊，約80名居民分別在消防協助下逃生及自行疏散，火警起因有待調查。



消防及警方在記者會中交代，消防爆門入屋後發現15歲少女的焦屍、40歲男子暈倒洗手間，而45歲張姓女戶主則在後樓梯發現。消防在單位找到助燃劑，而且火勢蔓延速度好快，故懷疑有可疑，火警由沙田警區刑事調查隊接手調查。



美槐樓一單位清晨冒煙起火，迅速陷入火海。（facebook專頁沙田區 Sha Tin District圖片）

現場是美槐樓26樓一個單位，清晨5時47分，單位冒煙起火，並迅速陷入火海，大量濃煙噴出窗外，其間有着火的冷氣機由高處墮下。消防出動一喉一煙帽隊灌救至6時32分將火救熄，並在單位內發現一具燒焦的屍體，其後證實是戶主的15歲女兒。另外，45歲女戶主於梯間被發現雙手二級燒傷送院，女戶主的男朋友於單位廁所內昏迷，另有1男3女毗鄰單位的鄰居吸入濃煙不適要送院，總共6人送院。多名居民穿上外套便匆匆疏散落樓，甚為狼狽。

美槐樓26樓一個單位清晨冒煙起火，迅速陷入火海。（受訪者提供）

現場單位有火光冒出。(讀者提供圖片)

女死者母親雙手二級燒傷 母親男友昏迷 連同4街坊送院



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着火的冷氣機由高處墮下



約150名居民疏散

