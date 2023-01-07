兩車切線問題爭執　一司機撻朵自稱三合會　網民指至少犯四罪

今日（7日）社交平台流傳兩段短片，片中可見一名小巴司機及一名私家車司機疑因切線問題口角，其間有人疑伸手襲擊小巴司機及疑似「撻朵」自稱黑社會，令小巴乘客一片嘩然。片段亦引起網民熱議，質疑有人已觸犯「普通襲擊」、「恐嚇」、「危險駕駛」及「自稱三合會成員」，認為警方應主動調查。



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片段開始可見，一輛私家車停泊在小巴前方，地點為長沙灣道近長沙灣廣場，私家車司機落車與小巴司機理論，並爆粗：「你行X哂啊？X你老母。」其後懷疑有人伸手襲擊小巴司機，小巴司機即揚聲：「大家見唔見到佢襲擊我？」並高聲讀出私家車的車牌。

私家車司機見狀再度爆粗，大聲呼喝：「你再嘈啊，你再嘈就唔X使撈，你乖乖地就各自各走，如果唔係你以後唔X使撈，我講嘅。」小巴司機不甘示弱，回應說：「好啊，我就試吓。」私家車司機於是伸手抓小巴司機的手機，令鏡頭搖晃。此時多名小巴乘客亦喝止：「你唔好打人啊！」亦有乘客質疑：「恐嚇啊依家？」

在場有乘客按捺不住，爆粗指罵私家車司機，豈料此時私家車司機竟撻朵：「我勝和，X你老母。」小巴司機即指：「你依家係咪自稱勝和？」有乘客即指要報警，並指：「咁惡嘅，明明佢cut線唔啱。」另一個乘客拍攝的角度，可見私家車司機曾兩度伸手，其中一次令小巴司機眼鏡飛脫。

片段在網上流傳，引起大批網民討論，有人直言：「呢單野唔止交通嘢喎。」並指私家機司機的行為干犯至少「普通襲擊」、「恐嚇」及「自稱三合會成員」等三條法例，認為警方應要主動調查。