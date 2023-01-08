興東邨奪命火｜鄰居偕休班消防合力救火　指濃煙密布「透唔到氣」

西灣河興東邨興祖樓21樓一個單位發生奪命火警，屋內發現一具屍體，消防正調查起火原因。住在起火單位斜對面的鄰居，憶述事發時大廈一名休班消防員及時敲響火警鐘，協助走火警，兩人再偕同一名南亞裔街坊，合力拖來三條喉灌救，火勢相當猛烈，令他難以呼吸。據其了解，起火單位內住了一名獨居漢，其行為怪異，常飲酒播歌及邀女性友人上門開派對，對鄰居構成滋擾，鄰里關係一般。



有份救火的鄧先生交代案發經過。（朱永倫攝）

同樣住在興祖樓21樓的鄧先生表示，一名年約60歲男子獨自居住於起火單位約10年，他生前行為怪異，疑精神有異，雖然行動自如，但經常出入醫院。他平日上午10時購買啤酒暢飲，而且邀請差不多年紀的女士入屋「開 party」，經常深夜11時播放快歌，對街坊造成滋擾，更試過將一把日本刀掛在門口，坦言「我哋都幾驚佢（男住戶）」。

案發前單位不似往常般播快歌，反而播放佛經，未知與事件有無關係。未幾鄧聽到火警鐘響，起初以為有人被困升降機，開門查看後驚見濃煙密布，始知發生火警，立即吩咐家人離開大廈。

當時是住在29樓的休班消防員及時敲響警鐘，並拉喉灌救，「如果唔係好多人都唔知發生咩事」，鄧見狀與另一名南亞裔街坊上前支援，眾人使用19樓、21樓和22樓共三條消防喉射水救火，現場濃煙密布，鄧形容當時「好似火災，透唔到氣，少少咳」，慶幸過程有驚無險，但無奈稱當時叫其他街坊幫忙拉喉卻不獲理會，慨嘆一場火見盡人情冷暖。最終眾人返回安全位置，由消防接手。

西灣河興東邨興祖樓一個單位發生火警，火勢猛烈，一度傳出爆炸聲，冒出大量濃煙，直衝半空。（facebook群組「香港突發事故報料區」圖片）