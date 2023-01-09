「勝和」男撻朵恐嚇小巴司機　警拘車主涉協助罪犯及容許無牌駕駛

警方表示，留意到網上流傳一段影片，片段中兩名本地男子因交通問題爭執。人員經初步調查，相信一名男私家車司機及一名男小巴司機，於1月6日上午約8時，於長沙灣長沙灣道一商場對開因讓路問題爭執，其間該名男私家車司機懷疑曾以言語恐嚇該名男小巴司機，並自稱三合會成員。案件列「刑事恐嚇」及「自稱三合會成員」，交由深水埗警區反三合會行動組跟進。及至昨日（1月9日），警方經深入調查後，於牛頭角啟晴邨拘捕一名47歲本地男子，涉嫌「允許沒有駕駛執照的人駕駛」及「協助犯可逮捕的罪行的罪犯」。

警方稱，經調查後發現該名被捕男子，為該輛私家車的車主。人員相信該名被捕男子在明知該名私家車司機並無持有駕駛執照的情況下，仍允許該司機駕駛其私家車；以及於案件發生後，協助該名私家車司機逃離警方追捕。行動中，人員檢獲一部懷疑與案有關的電話。該名被捕男子現正被警方扣留調查。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。



警方拘捕一名男子，涉嫌「允許沒有駕駛執照的人駕駛」及「協助犯可逮捕的罪行的罪犯」。（警方圖片)

本月7日，社交平台流傳兩段短片，片中可見一名小巴司機及一名私家車司機疑因切線問題口角，其間有人疑似「撻朵」自稱黑社會「勝和」、及用大量粗口指罵小巴司機，令小巴乘客一片嘩然。