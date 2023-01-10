巴士MMA｜元旦日4男女因BB車阻路起爭執　瘋狂爆粗互毆　小童嚎哭

新年伊始，大埔一輛九巴上便上演一場火爆互毆事件，眾多乘客目擊事件，更有小童大驚嚎哭。片段拍攝於元旦日（1月1日）晚上10時許，僅長約15秒，當時該輛九巴疑在汀角路巴士站上落客，在下層近落客位置，一對中年男女與另外兩名分別光頭漢及穿衛衣男子對峙，中年婦大吵大鬧，疑想衝前與對方理論，但被中年漢阻撓。

光頭漢狀甚氣憤，拉下口罩，向中年漢稱﹕「佢話我打佢呀，你明唔明呀？」中年婦口沒遮攔，粗口橫飛，光頭漢疑被觸怒，猛然撥開中年漢的手，以致其後退一步。中年婦隨即大喝﹕「你郁我做乜嘢呀！」光頭漢隨即再向中年漢出拳，衛衣男見狀亦加入戰團，中年漢起初嘗試擋架，中年婦則擠在三人之間，繼續「爆粗」，最終中年漢﻿不甘捱打，亦使出「連環拳」瘋狂打頭。最終片段結束，並沒有交代前因後果。

片段可見，有不少乘客目擊經過，有人不禁大叫一句﹕「喂！報警啦喂！」車上亦有小童受驚，嚎啕大哭。警方表示，案件涉及一對夫婦，以及一名父親及其兒子和媳婦，因嬰兒車阻路問題起爭執，雙方曾有身體接觸，其後同意和解，事件列作糾紛。



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網民對影片議論紛紛，有人笑言是「巴士MＭＡ」、「男女混合雙打」；也有人評價「睇啲拳速冇殺傷力」，但相信警方會展開調查，估計很快便會有人被捕。亦有網民批評他們的行為「嚇親小朋友」、「唔知點解女人講粗口好難聽」。

警方表示，於1月1日晚上10時許接獲報案，指一輛75K路線九巴停泊於大埔汀角村口外的巴士站外，其間車上有男女打架及有人受傷。警方接報到場，發現事件涉及兩批人，分別是一名56歲男子偕同其28歲兒子及31歲媳婦，與一名分別50歲及46歲的夫婦。經調查後，雙方承認較早前因嬰兒車阻塞通道的問題發生爭執，並有身體接觸，但並無人受傷。警員檢查後，發現28歲兒子臉上有紅印，惟他拒絕求醫。雙方最終決定和解，案件改列作糾紛。