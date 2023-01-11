19歲女大學生　墮假冒官員電話騙案　失父母400萬元

19歲女大學生，誤墮電話騙案，遭訛稱衛生署及公安的騙徒行騙，向父母借來400萬供對方資產審查。少女在巨款遭轉帳後始察覺受騙，報警求助。



警方稱，周日（8日）接獲1名19歲女子報案，指早前接獲來電，來電者自稱為衞生署職員及公安，指其涉及一宗洗黑錢案件，要求其提供銀行戶口資料以配合調查。女事主其後發現銀行戶口內約400萬元的存款在去年11月至12月期間被人轉走，懷疑受騙，遂報案求助。經初步調查，案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊第6隊跟進，暫未有人被捕。

據了解，19歲少女讀大學，去年11月10日，收到一個自稱是衛生署職員騙徒的電話，指她受到檢疫令管制。事主表示不在管制之列，騙徒即轉口風，指她的個人資料可能被盜用，並將她轉介予公安（另一騙徒）跟進。

騙徒繼而指少女曾在中國參與洗錢活動，之後將她轉交給另外2名騙徒及訛稱進一步調查。少女按照指示將她從她父母借來的400萬港元轉賬到自己的銀行戶口，並交出她的電子銀行密碼進行資產審查。及後她察覺，在去年11底至12初的兩星期之間，有未經同意的轉帳，轉移到騙徒的銀行賬戶，始驚覺受騙，而且再找不到騙徒，於是報警求助。

警方提醒市民，內地執法人員不會以預錄語音形式致電市民，亦不會透過電話或網上要求市民交出個人資料或款項以證清白。任何自稱內地政府或執法機構，並要求受害人交出銀行或個人資料等，均為詐騙行徑。