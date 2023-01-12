巴西空運來港變壓器藏800萬元可卡因　海關拉51歲裝修工人

海關與內地緝私部門展開代號「雲戰-斷流2023」緝毒行動，打擊跨境走私毒品活動，上周元旦日在赤鱲角機場抽查一箱由巴西到港、重62公斤的變壓器內，搜出約9公斤可卡因，市值約800萬港元。海關經追查，於本周二趁一名男子收貨後，以涉嫌「販運危險藥物」將他拘捕。海關亦一度拘捕另一名懷疑與案有關的28歲男子，他已暫時獲釋。



海關機場科空運貨物第三組督察林嘉欣稱，1月1日元旦，海關根據風險評估及資料分析，抽查一件由巴西來港、重62公斤的變壓器。X光機顯示內有3個組件，底部都有可疑空隙。關員於是將它拆開，發現3個組件都由高壓銅線包住，但銅線之間接駁位只有膠紙或尼龍布條連接，相當粗糙，懷疑被人改裝。關員再將銅線拆開，發現各組件只是用鐵柱焊接，於是再安排鐵柱進行獨立X光檢驗，揭發內部結構異常，相信被人掏空藏毒，於是撬開鐵柱頂部，發現歹徒以混凝土密封鐵柱內部，以隱藏毒品。海關最終在鐵柱內搜獲約9公斤可卡因，估計市值約800萬港元。

海關在一件來自巴西的轉口貨物內撿獲800萬元可卡因。（蔡正邦攝）

海關毒品調查科隨即與內地部門展開情報交流，鎖定涉案本地男主腦，相信他透過遙控操縱，利用內地物流公司以迂迴路線販運涉案毒品。至本周二（10日）下午4時，該箱變壓器被運抵九龍塘一獨立屋外，51歲男主腦在屋外收貨後將它推入屋，至當晚7時再次步出時，關員趨前截獲，再押返屋內搜查，檢獲已被拆散的變壓器及可卡因。

被捕男子為獨立屋的室內裝修工人，相信他等其他工友收工離開後，獨自拆開變壓器取出毒品，他將被控一項「販運危險藥物」罪。調查期間，海關曾拘捕另一名28歲男子，懷疑與案有關，並曾協助搬運涉案變壓器，惟他已暫時獲釋。海關將繼續追查毒品來源及銷路等，不排除有更多人被捕。