海關油麻地躉船緝$6,600萬私煙　拘兩本地船員

​海關於本周一（9日）在油麻地錨地一帶海面偵破一宗走私煙案件，檢獲約2,400萬支懷疑私煙，估計市值約6,600萬元，應課稅值約4,600萬元，拘捕兩名分別45歲和50歲男子。



海關港口及海域科海域行動組高級督察蔡賢銘（右）及海關港口及海域科海域調查組高級督察鄧家駿（左）簡述案情（蔡正邦攝）

海關港口及海域科海域行動組高級督察蔡賢銘簡述案情稱，本周一海關透過風險管理分析，懷疑一艘躉船有走私活動，於當日上午9時半，由區域巡邏船截停該艘躉船，船上有3個貨櫃及兩名本地船員。執法人員要求他們出示載貨艙單，但他們無法提供，亦未能說出貨物的種類，故此引起懷疑；遂要求他們打開貨櫃，結果發現大量未完稅私煙，隨即將他們拘捕。

蔡賢銘指出，走私集團選擇於早上海上交通繁忙的時段走私，用工作中的躉船做遮擋掩飾，增加執法難度。

海關港口及海域科海域調查組高級督察鄧家駿進一步指出，一般躉船運數十隻貨櫃或以上，但涉事躉船只運3隻貨櫃，因此令關員產生懷疑而截查，惟船員拒絕提供躉船及貨物的資料，對所有提問亦含糊其詞，於是要求全部打開搜查。3個貨櫃共有2,400萬支私煙，市值約6,600萬元，應課稅4,600萬元 。

鄧續稱，自去年下旬，連同今次案件，海關是第4次截獲用躉船偷運私煙，檢取私煙的總值3.4億元，共14人被捕。他警告，走私是嚴重罪行，一經定罪，可被判罰款200萬元及監禁7年。市民如發現懷疑走私活，可致電海關舉報熱線2545 6182或電郵crimereports@custom.hk。