的士路線問題爭執　女乘客開門期間突行駛　六旬司機涉危駕被捕

今日（13日）網上流傳兩段片段，顯示一名的士女乘客疑因行車路線問題與司機爭執，互相爆粗指罵。的士抵埗後，女乘客開門欲下車之際，的士突然開行，女乘客沿途大嗌救命，但司機未有理會，繼續行車約1分鐘。事件終驚動途人喝停司機，並報警處理。警方表示，今午已在牛頭角區，以涉嫌「危險駕駛」拘捕涉案67歲的士司機，他獲准保釋候查，須於2月中旬向警方報到。



的士司機趁女乘客欲下車時開車，其間車門打開，女乘客不斷大叫「救命」，司機則不發一言。（車CAM特警片段截圖）

警方表示，留意到網上片段，片中的士在去年12月23日晚上約8時，由九龍城接載一名女乘客前往牛頭角，期間雙方就行車路線問題發生爭執。的士其後駛至沐元街迴旋處停下，當女乘客欲打開車門從後座下車時，司機突然開車並向前行駛，其間後座車門仍然打開，嚴重危害乘客安全。警方將案交由東九龍總區交通部主動跟進調查，至今午扣捕涉案67歲姓陳的士司機。

網上流傳的首段片段開首，女乘客稱「我話天橋咋喎，咁你都要發嬲？」司機即反駁：「咁大聲喝！」女乘客回敬：「你喝我先喎！」兩人隨即對罵，其間互有爆粗。另一片段開首時的士已停定，司機與女乘客均無發言，約27秒後女乘客打開的士車門預備下車之際，的士突然開行，乘客和路邊的男子均大喝：「喂……喂……喂……」惟司機沒有理會，繼續開行，其間車門打開，女乘客則放低車窗向外大叫救命，畫面維持最少一分鐘。

女事主在網上撰文說明事件來龍去脈，稱她當時坐的士由法國醫院去九龍灣麗晶花園，其間提醒司機說有新路，但遭司機呼喝：「我咪打緊燈囉你盲㗎？」雙方互罵後，的士司機報警稱「乘客發爛渣」。事主之後致電通知丈夫落樓接應，惟司機沒有前往麗晶花園，反去了附近德朗邨，更在事主開門下車時突然開車駛到宏天廣場，有途人看見事主不停叫救命，於是叫司機下車，事主之後才下車。事主又稱警員到場記錄其個人資料，其後引述警方表示會起於司機不小心駕駛或危險駕駛，以及非法禁錮。