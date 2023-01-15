港女徒手攀山｜飛鵝山意外頻生　前年石樂蕎失蹤3日終尋獲遺體

飛鵝山自殺崖是行山熱點，同時為意外黑點。近日1名女子徒手攀山步出自殺崖崖邊，被網民指斥不負責任。事實上近年每年都有行山人士命喪飛鵝山，最轟動莫過於24歲石樂蕎行山失蹤，山友開設尋人群組又協助搜山，可惜3日後消防在肚棧道一個峭壁尋獲石女遺體。



↓↓港女徒手攀自殺崖↓↓



網上流傳1條片段，1名戴上攀山手套的女子，在沒有安全繩等裝備下，徒手攀飛鵝山自殺崖，步出崖邊，更轉身向拍片者舉起「ok」手勢。網民批評片中女子不負責任，指如果出意外消防員需要花費人力物力搜山拯救。

事實上自殺崖不時發生行山意外，去年2月4日1名49歲女子帶同8歲兒子前往飛鵝山行山，被困自殺崖無法自行離開，消防員及政府飛行服務隊直升機到場尋獲，成功將母子二人帶落山。

2021年3月9日，58歲退休保險經紀余國強獨自到飛鵝山自殺崖行山後失聯，家人報警尋人。救援人員一連兩日上山搜索，至昨午1時許，發現余昏迷於倒臥山頭，直升機將他吊起送往東區醫院，惜最終證實死亡。

同年4月，24歲女子石樂蕎行山期間失蹤，家屬和網民搜尋線索鎖定樂蕎疑到飛鵝山的鵝肚棧道一帶。警方4月17日接獲報案，與消防、飛行服務隊開始搜救；山友開設尋人群組又協助搜山。4月18日下午，消防員及民安隊人員最終在鵝肚棧道附近一處峭壁發現石樂蕎。由於地勢險要，飛行服務隊直升機在兩個多小時後才救起她。石女於現場證實死亡，案件列作「屍體發現」。