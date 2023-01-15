九巴乘客拒行入車尾　婦人等三班車嬲爆攔巴士　網民﹕成班自私精

巴士的落客位設於車廂下層中間位置，時有乘客貪方便擠在車門附近，拒行入車尾，令其他候車乘客未能上車。網上昨日（14日）便流傳一輛九巴78A於沙頭角公路龍躍頭段逸峯對開巴士站時，下層乘客擠在車頭，拒絕行入車尾，大批候車市民未能上車。一名中年婦人怒極走出馬路，以身攔車，阻止巴士駛離。拍片者指「因為啲人唔肯褪入去啦，所以阿姐唔畀架巴士開」、「你睇下呢啲人呀，全部都唔褪入去畀人上車，跟住我哋仲有好多人喺𠵱度啦，等咗兩、三班車，啲司機都唔停車畀我哋上車」。



一名中年婦人以身攔車。（Chan Peter上傳至皇后山之友）

片段可見，該輛九巴由粉嶺開往皇后山，駛至沙頭角公路龍躍頭段逸峯對開巴士站時，車上座位已坐滿人，下層車頭亦有多名乘客站着，但車尾企位相當鬆動，有足夠空間讓更多人上車。然而，車頭乘客未有移步至車尾，以致巴士站大批候車市民無法上車，眾人相當鼓躁，其中一名中年婦人疑感不滿，走出馬路中線，以身攔車，阻止巴士駛離。

有網民將情況分享至Facebook「皇后山之友」，呼籲九巴於管理方面作出改善，「78A巴士密度問心係足夠嘅，但管理方便應該可以有好大空間改進」，認為應訓練司機嚴守守則，指示乘客何處有空間，直指現時部份車長懶理乘客。乘客亦應發揮香港人精神，主動讓出空位供他人上車，「我亦好明白車程好短，企一陣就到，到站後都係快咗兩分鐘落車，係唔係可以企到最入，比其他乘客可以上到車呢？若下一次企喺站外嘅係自己又如何呢？如須要中途落車都冇問題嘅，一開聲，全車人要等你」。

事件引起網民熱議，不少聲音均表示諒解中年婦人的行為，「個客做得啱，後面咁多位都唔行入去，如果係我都會咁做，成班自私精」。有網民為該名巴士車長抱不平，指自己認識車長，「巴士司機已經係前一個站叫啲人行入啲，咁啲人唔行入去，究竟係司機責任定係乘客責任？」。有街坊身同感受，「我哋試過逸峰連續三架車都唔停站，唔知點解啲人可以咁自私，將心比己，自己上唔到車嘅時候會點樣呢？」。

不過，該名婦人攔車行為，有機會觸犯法例。根據《道路交通條例》（條例）第48條，如行人無故走出馬路或亂過馬路，可被罰款2,000元；條例第49條則列明，如行人沒有合法權限或合理辯解下干預車輛行駛，可被罰款5,000元及監禁12個月。