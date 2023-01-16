新騙案「遺產騙局」│28歲仔誤信網戀女友離世留遺產　被呃走$11萬

騙案再現「新」手法。警方指，一名28歲姓李男子，較早前在社交媒體認識一名女子，其後一名自稱該女子的男性朋友聯絡李，指該名女子已去世，李可繼承她的遺產。李遂按指示將約11萬元分11次存入對方指定的本地銀行戶口，李其後將事件通知朋友，商量後懷疑受騙，朋友於昨日（15日）下午5時50分在西區警署代為報案。警員接報經初步調查，案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由東區警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。



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據了解，姓李事主任職地產代理，較早前透過交友App「SayHi」認識一名女網友，帳戶名稱為Wendy，雙方交談甚歡，發展迅速，隨即成為網上戀人。後來，Wendy下落不明，事主於昨日（15日）更收到一名陌生男子來電，聲稱是Wendy的朋友，並指Wendy已經去世，而事主是她的唯一繼承人，可以繼續56萬日元的遺產（即約3.4萬港元）。

事主信以為真，按對方要求支付手續費，以完成繼承遺產的手續，並透過電子銀行，先後11次將合共約11萬元，存入對方指定的兩個本地銀行戶口。其後，事主將事件告之友人，對方聽罷立即起疑，事主始驚覺自己受騙，報警求助。