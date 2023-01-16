荃灣中式賀年糖果廠奪命工傷　64歲婦墮攪糖機亡

荃灣1個製作中式糖果的工場發生工業意外。今日（16日）早上8時許，警方接獲沙咀道45號工廈單位1名員工報案，指一名女子操作一部用作製造糖果的機器期間發生意外，被夾於機器中。警方及救護員接報到場，姓卜（64歲）女子昏迷不醒，由工友陪同送往仁濟醫院搶救，惜最終不治。

據悉，死者育有四名子女，全部已成年，其中一名子女為廠房負責人，故死者間中到上址幫忙，並非上址員工。她近日有些身體不適。



現場為1個製作中式糖果的廠房，工場內有紅棗、核桃、麥芽糖等材料，相信是製作紅棗核桃糕等賀年禮盒應市。事發時，女事主如常操作一部高逾兩呎的攪糖機時，懷疑失足跌進機器內，由消防到場救出。警方正調查女事主墮進攪糖機前的身體狀況，以了解她是否因一時暈倒而失足。

警方指上午8時37分接獲沙咀道45號一工業大廈單位職員報案，指發現64歲事主意外失足跌進一個工業攪拌機。消防將事主救出。事主右肋骨及右上臂骨折、雙手二至三級燒傷、身體多處瘀傷，昏迷被送往仁濟醫院治理，其後被證實死亡。案件列作工業意外。死者死因有待驗屍後確定。

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工業傷亡權益會表示已接觸到死者家屬，以提供適切協助。工權會對意外感到十分難過，指根據新聞圖片顯示，攪拌機並沒設有防護罩，未能避免工人在機器運作期間被攪拌機所傷。工權會相信很多小型工場有這類問題，有人為求方便而不設置防護罩，或將原有防護罩拆除，令工人無法得到足夠的保護，要求勞工處加強巡查，杜絕此類危險的工作環境。

另外，工權會呼籲僱主應該定期檢查攪拌機，確保機器之「緊急停止開關」正常運作，當意外發生時，可以立即按停攪拌機，避免出現傷亡。

勞工處表示正調查今日（16）上午在荃灣發生的1宗致命工作意外，意外中1名女子死亡。處方接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。