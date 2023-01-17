警海關搜銀城廣場「隱世市集」　國安處檢煽動書籍拘6人

警方及海關今日（17日）搜查旺角銀城廣場一個新年市集，拘捕6名男女，警方指該組織涉嫌製作及刊印煽動書籍，國安處採取行動拘人並檢獲43本書籍。據了解，涉事攤檔於去年起製作一本關於2019年反修例運動圖文簡錄，並於市集中售賣。

傍晚時份，大批人員封鎖現場調查，包括向攤檔職員問話，並檢走證物包括印有安心出行紅碼的T恤。現場所見，警員帶走最少兩名女子調查。



現場為銀城廣場地下一個名為「隱世市集」的臨時市集，去年12月2日起開始招募檔主及寄賣，計劃開放至本月30日，前立法會議員林卓廷、胡志偉同尹兆堅團隊亦有商品於現場售賣。

警：組織涉製作及刊印煽動書籍

警方發言人表示，近日發現旺角一市集內有一店鋪售賣煽動物品。經調查後，警務處國家安全處今日（1月17日）下午於九龍區及新界區採取執法行動，拘捕6名反政府組織成員，包括3男3女，年齡介乎18至62歲，涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第9和10條「作出具煽動意圖的作為」罪，現正被扣留調查。

警方調查顯示，該組織製作及刊印一本有關2019年6月至2020年2月於香港發生的一連串暴動事件的煽動書籍，並於2022年12月至今年1月期間在旺角一市集內推銷及售賣該書籍。該書籍內容包括宣揚港獨主義、煽動他人推翻中央政府及香港特別行政區政府、煽惑他人使用暴力及慫使他人不守法或不服從合法命令。除煽動書籍外，相關店鋪亦於市集內售賣多種印有美化暴力及反政府圖案的物品。

此外，警方根據法庭手令，搜查有關組織的店鋪、印刷店，以及被捕人的住所，並檢獲43本涉案的煽動書籍及其他煽動物品。警方提醒市民，「作出具煽動意圖的作為」屬嚴重罪行，首次定罪已可被判處監禁兩年。市民切勿以身試法。

附近一名檔主談先生表示，人員於傍晚近6時到場圍封，檢走涉事攤檔的物品包括T恤及精品等，「本身啲貨無哂，所有嘢都攞走哂」，惟不太清楚貨品內容。談先生指相關人員要求紀錄在場攤檔職員的個人資料，又稱之後會交代事件，惟最後未有交代就離開，受事件影響「做唔到生意」，暫時未知市集是否可以繼續營業。

大批警員封鎖現場調查。（梁偉權攝）

現場為銀城廣場地下一個名為「隱世市集」的臨時市集。（朱永倫攝）