警屯門檢110公斤煙花爆竹　龍吐珠發射威力高達8層樓　34歲男被捕

年近歲晚，本港不時上演非法「煙花匯演」，警方為了盡早堵截煙花爆竹流入市面，所以加強打擊相關罪行，今日（17日）在屯門檢獲不同種類的煙花爆竹，約重110公斤，總值約15萬元，當中龍吐珠發射威力可達6至8層樓高，當場拘捕一名男子。



屯門警區刑事總督察譚子偉交代案情指，年近歲晚，警方關注非法藏有和燃放煙花爆竹情況，對市民構成威脅，屯門警區刑事部採取情報主導的執法行動，希望盡早堵截煙花爆竹流入市面，打擊不法分子的收入來源，當中屯門警區反三合會行動組今日下午4時許突擊搜查屯門順風圍一個單位，檢獲8箱和8袋共重110公斤的煙花爆竹，總值約15萬元，種類繁多，包括穿雲箭和仙女棒，當中龍吐珠發射威力直達6至8層樓，以涉嫌干犯「非法藏有煙花爆竹」罪名拘捕一名34歲本地男子，現正被扣留調查。

屯門警區刑事總督察譚子偉交代案情。（王譯揚攝）

由於煙花爆竹數量龐大，而且鄰近民居，所以爆炸品處理課出動，協助同袍搜查，確保現場環境安全，同時檢取部分證物化驗。

譚子偉指出，不法分子在民居存放、運送和使用煙花爆竹，是不負責任的行為，一旦發生意外，就會釀成火警，導致人命傷亡，重申「非法藏有煙花爆竹」是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判囚12個月和罰款20萬元，市民切勿以身試法。