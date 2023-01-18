加拿大運港天花板藏毒　海關檢$3千萬冰毒及大麻花　2男被捕

販毒集團沿海路輸入毒品，並以大量正常貨物掩飾，企圖瞞天過海運入香港分銷，但被海關利用高科技儀器偵破，共檢獲34公斤懷疑冰毒及38公斤懷疑大麻花，市值共3000萬元，關員經調查後在元朗拘捕2人。



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港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察陳杰論交代案情指，關員日前根據風險評估和資料分析，鎖定一個來自加拿大的海運併裝貨櫃，內有10批不同種類貨物，其中一批報稱天花板物料，總共有57箱，關員上周六（14日）在葵涌海關大樓檢驗該個貨櫃，見到貨櫃最深處位置擺放該57箱報稱天花板物料的貨物，但經X光檢查後，發現貨物中間位置被掏空，內有可疑物品，打開包裝後見到貨物有兩層塑膠物料覆蓋，被掏空位置擺放多包真空包裝的可疑草本植物和白色晶狀粉末，經檢驗後懷疑為大麻花和冰毒，分別38公斤和34公斤，總值3000萬元。

關員經X光檢查後，發現貨物中間位置被掏空，內有可疑物品，打開包裝後再進行毒品，證實是懷疑大麻花和冰毒。（梁偉權攝）

毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任梁國威指出，毒品調查科接手跟進案件，展開監控遞送行動，昨日（17日）在元朗一處空地見到兩名男子拆貨，打算將毒品放入尼龍袋分銷出去，於是上前拘捕，年齡分別是38歲和40歲，報稱汽車清潔員和無業，並在其中一人的身上檢獲少量氯胺酮和大麻花，相信毒販利用本港物流運輪網絡，將毒品運到上址，繼而分銷出去，是次行動截斷一條毒品供應鏈，成功阻止一批毒品長假期流入香港市面。

兩名被捕男子在元朗一處空地拆貨，打算將毒品放入尼龍袋分銷出去。（梁偉權攝）

梁國威亦指，海關過去3年檢獲由加拿大運來香港的冰毒有18公斤，但今次檢獲的冰毒數量比起過去3年總和高出8成多，海關適時調整執法策略，源頭打擊毒品罪行。

海關強調，農曆新年假期將至，預計本地毒品需求會有所增加，因此會於長假期前夕進一步加強執法，嚴厲打擊各類販毒活動，呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察陳杰論（右二）和毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任梁國威（右一）交代案情。（梁件權攝）

根據《危險藥物條例》，大麻及四氫大麻酚屬定明的危險藥物，除非符合《條例》的相關要求，否則進口含有大麻或四氫大麻酚的產品（包括食品或飲料）一律被禁止。市民須留意有關產品的包裝標示，以免誤墮法網，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁，市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過專用舉報罪案電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。