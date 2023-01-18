警西九交通執法拘9人　8日內591輛車疑超速「中槍」

警方表示，西九龍總區交通部1月11日至1月18日，在區內進行執法行動，以打擊「非法賽車」、「非法改裝車輛」、「超速駕駛」、「酒後駕駛」及「藥後駕駛」等罪行。行動期間，人員共拘捕7名本地男子、1名本地女子及1名外籍男子，年齡介乎24至52歲，當中1名男子涉嫌「無牌駕駛」、1名男子及1名女子涉嫌「駕駛時沒有第三者保險」、2名男子涉嫌「酒後駕駛」，而其餘3名男子則因欠交罰款而被通緝。



一連數天行動中，西九龍總區交通部人員截查885部車輛，並向駕駛人士進行隨機酒精呼氣測試。另外，人員發現19部懷疑非法改裝的私家車涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。經調查後，涉事車輛已被拖往九龍灣汽車扣留中心作進一步檢驗。人員亦向另外13名私家車車主發出欠妥車輛報告。同時，人員於西九龍區內多個地點設置數碼雷達及雷射槍偵速，共偵測到591部車輛超速行駛。



警方指，西九龍總區交通部將在農曆新年期間繼續加強執法打擊非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。警方呼籲駕駛人士，切勿以身試法。