巴西抵港急凍雞腳藏2.6億元可卡因　海關拘3男

香港海關於去年12月22日偵破近10年最大型海路販運可卡因案件。港口及海域科人員透過風險評估及資料分析，鎖定一個來自巴西、報稱載有急凍雞腳的40尺冷凍貨櫃中，檢獲約300公斤可卡因，市值2.6億元。海關先後於去年12月22日及昨日（18日）拘捕3名本地男子，年齡介乎38至72歲。



海關毒品調查科毒品調查第一組指揮官陳紹裘 (左)及港口及海域科貨櫃貨物檢查組指揮官王紀翔 (右)交代案情。（翁鈺輝攝）

港口及海域科貨櫃貨物檢查組指揮官王紀翔表示，根據資料，該貨櫃寄貨人報稱地址是位於巴西的一個住宅地址，關員留意到貨物是由一個住宅地址去寄載一個報稱是急凍食品的急凍貨櫃並不尋常，加上南美洲地區是過去毒品的來源地，所以關員揀選了該貨櫃進行檢驗。

關員於上月22日在葵涌海關檢驗大樓檢驗該貨櫃，發現貨櫃內裝滿了1800箱「急凍雞腳」，隨即卸載所有貨物作詳細檢驗，並發現該30箱急凍雞腳包裝及牌子不同與其他的貨物有別。其中，可疑貨物並沒有白色膠袋，只利用透明膠紙包裝在箱內。

經X光檢查後， 當中有30箱可疑的急凍雞腳有不尋常的X光影像。從影像可見，可疑急凍雞腳的下方有不尋常的長方形物體。關員於是打開一箱可疑急凍雞腳進行檢查，發現紙箱面是放有急凍雞腳，而下方卻有10磚用多層不同顏色、包裝物料包裝的白色粉末。經拉曼光譜分析儀及快速毒品測試後，樣本對可卡因呈陽性反應。



最後，關員在30箱可疑急凍雞腳中，檢獲300磚、約300公斤懷疑可卡因，市值2.6億元，當場拘捕一名是驗貨當日代表貨主見證海關人員驗貨的男司機。

海關毒品調查科接手跟進調查，惟在檢驗3星期後，一直沒有人現身收貨。該批貨物是根據海關正常抽取扣查檢，關員相信毒販因知道貨櫃被海關扣查，所以一直沒有現身收貨。及後海關於昨日（18日）拘捕一名貨物的船務文件上的收貨人公司負責人及一名就該貨物向食環署申請凍肉許可證男子。



3名被捕男子年齡介乎38至72歲，分別報稱貨車司機、食品公司負責人及私人司機。其中一人已獲釋，其餘2人則保釋候查，海關表示將全力追查背後涉案人士。

海關表示，在1800箱急凍雞腳貨物中，只有30箱是裝有可卡因，所佔的百分比不足2%，相信不法分子是希望透過大量正常貨物以作掩飾，企圖魚目混珠，增加人員執法難度。另外，因為貨櫃是冷凍貨櫃，他們利用汽球物資去包裝懷疑毒品，以塑膠質地的汽球物料包裝達到防潮防水效果，並以密封的狀態隱藏氣味。



根據初步調查，毒販以正常的食品公司作收貨人，然後再用虛假的商業登記文件，和用第三者身份在食環署登記食物進口商的資格，再以該資格為貨物申請凍肉入口許可證，藉此隱藏身份，假裝正常貨物入口，以逃避海關的抽查。

適逄農曆新年假期前夕，不法之徒會將大批毒品引入香港並儲存，待假期期間供應市場。海關相信今次行動已成功堵截大批毒品流入市場。海關呼籲，從事貨物出入口商、經營倉務及存倉的公司，小心有機會被不法分子利用。當收到不屬於公司貨物的查詢、有大批貨物存倉在長時間沒有人提貨、提貨人只提取一部分貨物時，遺下大部分貨物後更失去聯絡，應立即向海關舉報。