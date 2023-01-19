海關新年前檢$2億私煙拘50人　阻集團轉運海外逃稅賺差價

農曆新年前私煙需求大增，集團以普通貨物包裝企圖魚目混珠，海關過去兩周採取全方位執法行動，在全港多區總共偵破49宗私煙案件，檢獲共約7,100萬支懷疑私煙，估計市值約2億元，應課稅值約1.4億元，其中一宗案件經海路走私約6,900萬支香煙，估計市值約1.9億元，相信集團將其中3成私煙轉運到海外高稅率地方，例如歐美和東南亞國家，以賺取差價和逃避徵稅，海關在行動中拘捕50人，年紀最細只有16歲。



海關在全港多區總共偵破49宗私煙案件，檢獲共約7100萬支懷疑私煙，估計市值約2億元，應課稅值約1.4億元。（蔡正邦攝）

海關稅收罪案調查科高級調查主任林威杰交代案情指，海關稅收罪案調查科上周三（11日）上午在油麻地公眾貨物卸貨區突擊搜查一艘躉船，在船上7個貨櫃檢獲約6,900萬支未完稅香煙，市值約1.9億元，應課稅值約1.3億元，拘捕64歲涉案躉船負責人。

關員亦發現私煙早被重新包裝，集團利用不同顏色和公仔圖案膠袋，將私煙偽裝成普通貨物，方便偷運入境，繼而快速散貨給市區買家，案中私煙涉及17個不同牌子，包裝上更有海外文字和健康忠告，屬於本港不常見的私煙，相信在本港重新包裝後，經水路和空運走私到海外高稅率地方，賺取差價和逃避徵稅，估計案中3成私煙會被運到歐美和東南亞國家。

林威杰指出，海關去年檢獲7.3億支未完稅香煙，市值約20.1億元，應課稅值約14億元，比起前年上升大約7成，打破過去21年私煙數量紀錄，相信和海關嚴厲打擊有關，同時海外部分地方通漲率高，包括香煙售價，不法分子提早囤積私煙貨源，以供應本地和海外市場，加上疫情緩和和物流業開始回復正常，市民對私煙的需求大增。

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組署理指揮官梁俊文亦指，海關本月3日至前日（17日），展開代號「迅雷」的打擊私煙行動，包括在公共屋邨的私煙活動，在儲存和分銷方面，關員本月4日和12日在元朗、屯門和坪輋搗破3個大型私煙儲存倉庫，扣查兩輛私煙派貨車，檢獲約200萬支未完稅香煙，同時拘捕2人。至於零售層面，關員在港九新界偵破46宗買賣私煙案件，拘捕41男6女，年齡介乎16至82歲。

梁俊文相信臨近農曆新年長假期，私煙需求增加，集團把握時間加快速度銷售私煙，以不同手法包裝和收藏私煙，包括環保袋、背囊、買餸手推車、家居物流貨品，由於不少市民近日會辦年貨，所以相關物品變得普遍。加上私煙集團最早清晨6時至最遲晚上10時買賣私煙，以及經常轉換交收地點，例如街市和屋邨公園，增加關員執法困難，但海關加強源頭堵截，針對儲存、分銷和零售多管齊下策略。

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組署理指揮官梁俊文（左）和稅收罪案調查科高級調查主任林威杰（右）交代案情。（蔡正邦攝）

梁俊文重申走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年，買賣私煙同屬違法，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年，市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。