海關拘4男女揭網售冒牌貨　檢逾$4000萬貨包括勞力士、LV手袋

香港海關於1月3日至16日，一連兩星期採取代號「追跡者行動 IV」執法行動，打擊供應本地及跨境轉運冒牌貨物活動。行動中，海關一共偵破18宗案件，檢獲逾9萬件冒牌物品，包括冒牌波鞋、衣服、手錶、飾物、化妝品及電子產品等，市值約4,077萬元，拘捕1男3女。現場所見，冒牌貨物包括勞力士、LV手袋、Gucci球鞋及化妝品、i Phone等。



海關版權及商標跨境調查組高級督察廖偉傑海關一共偵破18 宗案件，檢獲逾9萬件冒牌物品，市值約4077萬元，拘捕1男3女。（楊嘉朗攝）

海關版權及商標跨境調查組高級督察廖偉傑指，在一連兩星期的行動中，海關人員多次突擊搜查多個拆貨場，一共檢獲逾9萬件冒牌物品，除了冒牌手袋及衣服外，亦都包括手錶、飾物、鞋履、化妝品及電子產品等。相對海關在去年同樣針對拆貨場冒牌貨物活動先後3次的「追跡者行動 」，廖偉傑表示今次行動所檢獲冒牌物品的數目及市值均打破海關類似行動的紀錄。

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在18宗案件中，其中16宗案件的貨物將會運送至外地，目的地包括歐美、中東、南亞，以及新亞地區；其餘兩宗案件涉及本地派遞，海關人員均在1月10日採取行動。



關員在葵涌一間物流公司發現約300件的冒牌貨物，包括手袋及波鞋等，遂進行監控派遞行動，最終在觀塘一工業大廈破獲一個懷疑儲存冒牌波鞋、衣服的倉庫，並檢獲約400件冒牌物品。關員當場拘捕一名29歲的收貨女子，以及一名於現場的48歲女子。初步調查顯示，兩名被捕女子在網上社交平台開設專頁，銷售有關冒牌貨品。當她們收到採購訂單後，便會採購冒牌物品，並送到本地物流公司，再經由速遞送貨至她們租用的工業單位儲存及包裝。最後她們會透過速遞，將冒牌物品送到顧客手上。

另外，關員在元朗一間物流公司檢獲66件懷疑冒牌物品，隨後關員到天水圍採取監控派遞行動，當場拘捕一名25歲收貨男子和一名25歲女子，她懷疑輸入及售賣該批冒牌貨物。關員隨後突擊檢查該名女子在屯門工廈租用的迷你倉。該名被捕女子同樣在社交平台開設專頁，銷售有關冒牌貨品。

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行動中，海關以涉嫌違反《商品說明條例》拘捕1男3女，年齡介乎25至48歲，他們現正保釋候查。案件仍在調查中。

另外，廖偉傑提到，轉運到海外不同地區的冒牌貨物中，其種類及質素上都有分別︰例如，轉運到歐美及中東的貨物，種類均為高貨值的物品，例如手錶、手鏈及飾物等等；該批貨品用料較佳，手工更為精細，部分更有包裝盒及說明書，屬於高仿的冒牌物品。相反，轉運到南亞的貨品，多數以衣服及波鞋為主，質素參次，用料及仿真度皆只是一般。

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海關呼籲消費者，應該光顧信譽良好的店舖，如有懷疑，應該向其商標持有人及代理人查詢，以免購入冒牌貨。



海關亦提醒店舖及網上銷售物品人士，切勿出售冒牌物品，在採購時應小心謹慎，因為售賣冒牌物品屬嚴重罪行，需要負上刑責。



而物流業界亦應該遵守有關條例規定，在處理貨物時，如有懷疑，應先向相關商標持有人及代理人查詢。

臨近農曆新年，海關會加強巡查，嚴厲打擊不同層面的冒牌物品活動。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑冒牌活動。